Icardi scatenato con il Psg | Marotta risponde così

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) "? Non avevamo dubbi sulle sue qualita', abbiamo solo fatto una scelta strategica, attuato una politica del cambiamento. E' un giocatore ancora di nostra proprieta' e lo seguiamo con particolare attenzione". Sono le dichiarazioni dell'ad dell'Inter Beppeai microfoni di Sky prima del match contro il Borussia valido per la Champions League, partita fondamentale per il proseguo della competizione. "Il Borussia attua da anni una politica vincente, ha un management preparato e una societa' solida, ha sempre valorizzato i propri settori giovanili e ogni stagione riesce a meravigliare in Bundesliga ma anche in Europa".

