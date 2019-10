Maltempo a Milano | strade e sottopassaggi allagati | le immagini della città sotto la

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata - in Liguria scuole chiuse per tempesta d'acqua : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Maltempo - forti piogge in tutto il Nord Ovest. Allagamenti a Milano - black out all’alba e scuole chiuse a Genova : Il Maltempo sta creando diversi problemi in diverse zone del Nord Ovest, dove piove ininterrottamente da domenica. Dalla Lombardia alla Liguria, è allerta in più regioni. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la ...

Maltempo - previsto un peggioramento a Milano : Seveso e Lambro sotto stretta osservazione : Resta attivo a Milano il Centro operativo comunale (Coc) per il peggioramento della perturbazione di passaggio su Prealpi e pianura nord occidentale. Lo rende noto il Comune di Milano, sottolineando che sono previsti intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 in intensificazione in serata e soprattutto nella notte con accumuli di acqua tra i 60 e 90 mm/12h. L’allerta resta attiva fino al tardo pomeriggio di domani, lunedì 21 ...

Maltempo Lombardia : interrotta la Milano-Domodossola per smottamento : interrotta per uno smottamento la linea ferroviaria Milano-Domodossola. Lo smottamenti si è verificato nei pressi della stazione di Verbania, poco dopo le 14.30. Sul posto i tecnici delle Ferrovie. L'articolo Maltempo Lombardia: interrotta la Milano-Domodossola per smottamento sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo Milano : prime piogge in atto - violenta escalation del Maltempo nelle prossime 4[DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Le nubi stanno coprendo il capoluogo lombardo dalla giornata di ieri, tuttavia, il flusso umido principale legato al sistema iberico, non sta impattando ancora in maniera diretta la verticale milanese. nelle scorse ore notturne e prime mattutine i nuclei principali hanno percorso una corsia un po’ più a Est rispetto al capoluogo, asse Pavia, Crema, con la conseguenza di piogge più sfrangiate e deboli su ...

Previsioni Meteo Milano : attenzione al forte Maltempo in arrivo a partire dal weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Temporanea fase più stabile in queste ore, ma un peggioramento pesante incombe sul capoluogo, nei prossimi giorni, con rischio di criticità. Si è registrato da ieri un lieve incremento della pressione, ma soprattutto un certo calo termico in grado di livellare i valori di temperatura in verticale e quindi disincentivare per un po’ di tempo l’instabilità. Tuttavia, l’aria milanese continua a ...

Maltempo Lombardia - forte pioggia a Milano : mezzi pubblici rallentati in superficie : Traffico rallentato a Milano a causa del Maltempo. I disagi coinvolgono anche le linee dei trasporti pubblici in superficie: “Considerate maggiori tempi d’attesa e percorrenza su queste linee che stanno viaggiando con rallentamenti dovuti al traffico e al Maltempo: 9, 39, 56, 86, 94, 327, 701, 702, 727, 728, 729, 901, 902“, si legge in un tweet di Atm, Azienda trasporti milanesi. L'articolo Maltempo Lombardia, forte pioggia a ...

Allerta Meteo Milano : Maltempo dalle prossime ore - domani attivato il Coc : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle 12 di domani, martedì 15 ottobre, fino alla mezzanotte di mercoledì 16 ottobre. La disposizione fa seguito all’avviso di Allerta (codice giallo) emesso dal Centro Meteo regionale lombardo. Con l’Allerta Meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione ...

