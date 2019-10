Cardio Neurologia | a Vibo Valentia meeting scientifico internazionale

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Venerdì 25 e sabato 26 ottobre l’hotel 501 diospiterà i lavori di unsu una nuova frontiera emergente della medicina avanzata e che da poco ha avviato il suo percorso anche in Calabria: la. Un pool di specialistilogi e neurologi, di levaturae nazionale, per la prima volta, si confronteranno sull’avviata applicazione della nuova branca che studia le connessioni e le patologiecerebro vascolari che in fase critica coinvolgono, contemporaneamente, “Cuore e cervello”. In Calabria si registrano i primi effetti positivi presso la struttura ospedaliera del “G. Jazzolino” diche attraverso la già avviata interazione delle unità operative dilogia-Utic eStroke Unit, coordinate, rispettivamente, da Michele Comito e Franco Galati, ha iniziato il suo percorso ...