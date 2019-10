Fonte : eurogamer

(Di sabato 19 ottobre 2019)con le sue sospensioni su, in seguito alleKong, ha sollevato anche la politica americana.Emblematico è proprio il caso Blitzchung, ovvero quello dello streamer diche è stato sospeso dal gioco dopo aver mandato un messaggio di solidarietà verso chi protestava per i propri diritti aKong.La decisione diè diventata quindi un vero caso politico, con cinque membri del Congresso che hanno mandato una lettera al CEO diBobby Kotick. Nella lettera si invitava a rivedere la decisione nei confronti del giocatore. Nella lettera la decisione della società è descritta come "particolarmente preoccupante alla luce del crescente e smodato desiderio da parte della Cina di fare pressione sulle società americane col fine di soffocare la libertà di parola".Leggi altro...

francescocosta : È ufficiale: i russi finanziano direttamente alcuni politici americani. - Eurogamer_it : I politici americani condannano i ban di Blizzard su Hearthstone per le proteste a Hong Kong #Hearthstone - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Blizzard e Cina, politici americani condannano la decisione su Blitzchung #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurit… -