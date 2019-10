Need for Speed Heat | pubblicati nuovi video gameplay in 4K ed i requisiti per la versione

Need for Speed Heat : Svelati i Requisiti PC ufficiali : Ci stiamo avvicinando all’uscita del nuovo capitolo della serie Need for Speed, il quale sarà disponibile a Novembre, nell’attesa EA ha svelato i Requisiti PC Minimi e Consigliati che vi riportiamo a seguire. Need for Speed Heat Requisiti MINIMI Sistema operativo: Windows 10 Processore (AMD): FX-6350 o equivalente / (Intel): Core i5-3570 o equivalente Memoria: 8 GB Scheda video (AMD): Radeon 7970/Radeon R9 280x ...

Need for Speed Heat si mostra in 13 minuti di gameplay in 4K : Grazie alla pubblicazione di un nuovissimo gameplay in 4K, i giocatori hanno potuto vedere in azione l'attesissimo Need for Speed Heat. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube di IGN e mostra alcune spettacolari gare tra le strade di Palm City, i giocatori hanno potuto inoltre godersi gli iconici inseguimenti con la polizia.Una delle cosa che siamo sicuri rendarà felici molti giocatori (confermata tempo fa)è l'assenza delle tanto odiate ...

Uno spettacolare video ci mostra come sarebbe Need for Speed nella realtà : Lo YouTuber Vladislav Chekunov ha condiviso un video che mostra come sarebbe un torneo Need for Speed ​​nella vita reale. Chekunov ha usato un drone per catturare queste sequenze reali e probabilmente molti fan di NFS troveranno il video interessante.Chekunov ha anche usato alcuni menu degli ultimi giochi Need for Speed. Il video presenta effetti di post-elaborazione e icone dei giochi.Inutile dire che il video mostra anche una serie ...

Un nuovo video di Need for Speed Heat mostra l'estesa personalizzazione dei veicoli : Need for Speed ​​Heat arriverà l'8 novembre e un nuovo video emerso in rete mostra il suo nuovo sistema di personalizzazione dei veicoli. Oltre alle tipiche opzioni di personalizzazione (come la modifica di cerchi, spoiler e colore), Need for Speed: Heat offrirà alcune opzioni aggiuntive interessanti. Ad esempio, potrete creare i vostri adesivi per auto e posizionare i loghi disponibili dove vorrete. Questo è qualcosa che ...

Need for Speed Heat : Nuovi dettagli sul sistema di guida : Dopo i dettagli di cui vi abbiamo parlato QUI riguardanti la reputazione e il bottino presenti in Need for Speed Heat, quest’oggi vogliamo condividere con voi alcune informazioni sul sistema di guida utilizzato in gioco. Nuovi dettagli sul sistema di guida di Need for Speed Heat A seguire la dichiarazione rilasciata dal team di sviluppo: Come sapete Need for Speed è sempre stato un gioco di guida prettamente Arcade, e tale sistema ...

Need for Speed Heat : Nuovi dettagli su Reputazione e Bottino : Tramite il Playstation Blog veniamo a conoscenza di Nuovi e interessanti dettagli su Need for Speed Heat che vogliamo condividere con voi a seguire, riguardanti il sistema di Reputazione e il Bottino. Nuovi dettagli per Need For Speed Heat Need for Speed Heat propone sfide, gare o competizioni sia di giorno che nel cuore della notte, quest’ultime illegali e con un Bottino o montepremio più alto, il quale potrà ...

Need for Speed Heat presenterà una colonna sonora moderna con elementi elettronici : Need For Speed Heat è l'ultimo capitolo della longeva saga di corse targata EA ed in questi giorni gli sviluppatori stanno tirando fuori diverse informazioni da dare in pasto ai fan.Ad esempio è stato di recente affermato che il titolo presenterà una colonna sonora moderna ma che includerà elementi elettronici ed urbani:"Per ora non diffonderemo i nomi delle tracce ma in generale si può dire che avranno influenze differenze. La componente ...

Need for Speed Heat non richiederà una connessione Internet permanente : Need for Speed ​​Heat porta i giocatori in un mondo aperto in cui possono incontrare altri piloti umani. Tuttavia, gli sviluppatori hanno deciso di far divertire gli utenti anche se completamente offline.Twinfinite ha avuto l'occasione di parlare con gli sviluppatori del gioco, i quali hanno spiegato che mentre si potrà giocare online e avere altri giocatori nello stesso mondo aperto, potrete anche rinunciare e giocare in ...

Need for Speed Heath - prova : Quel costante saliscendi di alti e bassi che sono le vite umane, vale anche per le aziende. Non a caso, si rifletterà, l'ordinamento parla di persone fisiche e persone giuridiche. Ma pur sempre persone.Electronic Arts è un ottimo esempio di una persona (giuridica) la cui vita è un ottovolante. Amata dal pubblico (ma parliamo di molto tempo fa), poi odiata. Azienda capace di tramutare in oro ciò che toccava, e ora con sulla coscienza non solo ...