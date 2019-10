iPhone 11 | le migliori cover per proteggere il nuovo smartphone di Apple

Le 5 migliori app fotomontaggi per iPhone e Android : Nell'epoca del dominio imperante di Instagram e di altri social di immagini le migliori app fotomontaggi non possono non essere tra le più ricercate. fare bella figura con uno scatto opportunamente migliorato, modificato e anche stravolto con effetti speciali di ogni sorta è un vero must degli ultimi tempi. Se in passato l'operazione era appannaggio esclusivo di esperti magari dotati di programmi software per computer costosi e professionali, ...

16 migliori applicazioni iPhone per la registrazione delle chiamate : Sono molte le motivazioni per cui le persone decidono di iniziare a registrare le loro telefonate. Dalla condivisione di idee e brainstorming con i colleghi alla pianificazione dei loro piani, molti utenti iPhone hanno conversazioni leggi di più...

Caricabatteria ricarica rapida iPhone : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo i migliori Caricabatteria ricarica rapida iPhone. I modelli di melafonino che vanno da iPhone 8 in poi sono compatibili non solo con la ricarica wireless, ma anche con la leggi di più...

Supporto iPhone per bici : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo i migliori supporti iPhone per bici disponibili attualmente sul mercato. Si tratta di prodotti interessanti per gli appassionati e i professionisti dello sport. Per quanto possa essere bello allontanarsi leggi di più...

Adattatore Micro SD iPhone : i migliori da comprare : In quest guida sempre aggiornata raccogliamo i migliori adattatori Micro SD per iPhone. I melafonini giungono da sempre sul mercato privi di slot di espansione di memoria tramite Micro SD. Proprio per questo in nostro leggi di più...

iPhone 11 Pro : migliori cover e pellicole di vetro : L’11 settembre, allo Steve Jobs theater, Apple ha finalmente svelato i nuovi iPhone, tra cui iPhone 11 Pro. Questo, a detta di Apple, è il miglior iPhone con un comparto fotografico del tutto rivoluzionato. La leggi di più...

iPhone 11 Pro Max : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato l’11 settembre insieme alle varianti standard e Pro, il nuovo iPhone 11 Pro Max si appresta a diventare uno dei migliori smartphone mai esistiti. Con un display da 6.5″ Super Retina XDR con tecnologia leggi di più...

iPhone 11 : migliori cover e pellicole di vetro : Atteso con ansia da milioni di fan Apple, finalmente il nuovo iPhone è stato svelato. Il 10 settembre Apple ha infatti tolto ogni dubbio su design, funzionalità e nome, presentando a tutto il mondo il leggi di più...

Treppiedi per iPhone : i migliori da comprare : Il comparto fotografico di iPhone è uno degli aspetti che più viene considerato dagli utenti al momento dell’acquisto. Avere un ottimo sensore non significa, però, fare sempre belle foto: bisogna considerare tanti fattori, come l’HDR e l’esposizione; leggi di più...

Monopod per iPhone : i migliori da comprare : In questa guida all’acquisto mantenuta in costante aggiornamento andremo a mostrarvi i migliori Monopod per iPhone, attrezzature fondamentali per riprese suggestive e di qualità. Il comparto fotografico di iPhone è uno degli aspetti più apprezzati dagli leggi di più...

Lenti per iPhone : le migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi mostreremo le migliori Lenti per iPhone, che vi permetteranno di sfruttare al meglio il comparto fotografico dei dispositivi di casa Cupertino. Sebbene il comparto multimediale migliori esponenzialmente col passare del leggi di più...