Michelle Hunziker parla della De Filippi | ' Le cose più belle si fanno in squadra | insieme'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Da quando la conduzione del talent-show Amici Celebrities è passata a, si sono innescate numerose polemiche sul web. Infatti, da una settimana a questa parte, la conduttrice svizzera ha subito numerose critiche. Queste ultime si sono moltiplicate nel momento in cui si è appreso del rientro di Maria Denel programma durante la semifinale di oggi, 16 ottobre, in qualità di giudice speciale. L'ex moglie di Eros Ramazzotti ha deciso di intervenire in prima persona sulla questione, rilasciando una serie di dichiarazioni sul suo profilo Instagram per chiarire come sono andate realmente le. Laha infatti smentito che il ritornocollega lombarda sia stata una mossa strategica per provare a rilanciare gli ascolti Tv del programma. ...

trash_italiano : Michelle Hunziker fa chiarezza sulla conduzione di Amici Celebrities - AmiciUfficiale : Ciaooo Michelle, in bocca al lupo per questa sera ?? #AmiciCelebrities @m_hunziker - wakemeupfrom : Michelle Hunziker completamente messa in ombra da Queen Mary. #AmiciCelebrities -