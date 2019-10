Previsioni Meteo Toscana | domani nuvoloso con possibili piogge sui rilievi

Meteo Roma : Previsioni mercoledì 16 ottobre : Meteo Roma: previsioni mercoledì 16 ottobre Tempo asciutto nel corso delle ore diurne con qualche nube al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane. Ampi spazi di sereno anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +17°C e +23°C. Meteo Lazio: previsioni mercoledì 16 ottobre Tempo generalmente stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, maggiori schiarite nelle ore pomeridiane. In serata ...

Aeronautica Militare - Previsioni Meteo : oggi “piogge insistenti e temporali anche forti” : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni. oggi al Nord cielo coperto al nord-ovest e sulla Lombardia con piogge diffuse e insistenti e temporali anche forti, specie sulle aree montuose del Piemonte settentrionale, dove i quantitativi di precipitazione saranno particolarmente abbondanti. Fenomeni in estensione alle aree alpine e prealpine orientali e al settore ovest ...

Previsioni Meteo 15 ottobre : forte maltempo sull’Italia - al Nord temporali e grandine : Le Previsioni meteo di oggi 15 ottobre confermano l’arrivo di una forte perturbazione sull’Italia. Il maltempo intessa soprattutto le regioni del Nord, in particolare la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e anche la Toscana e l’Emilia Romagna. Al Sud cieli sereni o parzialmente nuvolosi ma nel corso della serata peggiora su Campania e Sicilia meridionale.Continua a leggere

Meteo - le Previsioni di martedì 15 ottobre : Nella giornata di martedì 15 ottobre, il Meteo peggiora al Nord, con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco sulla Liguria, e al Centro con temporali, anche forti, in Toscana dove sarà codice giallo. Al Sud, invece, cieli sereni o parzialmente nuvolosi, ma in serata sono attesi peggioramenti su Campania e Sicilia meridionale (IL Meteo). Il Meteo al Nord Al Nord peggiora a partire da Ovest con piogge e rovesci anche a sfondo ...

Meteo Roma : Previsioni per martedì 15 ottobre : Meteo Roma: previsioni per martedì 15 ottobre Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, ma con tempo asciutto; al pomeriggio sono attese piogge o acquazzoni sparsi. Temporali nel corso della serata in generale esaurimento in nottata. Temperature comprese tra +16°C e +25°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 15 ottobre Tempo generalmente stabile al mattino anche se con molte nubi diffuse su gran parte della regione; piogge sparse attese ...

Previsioni Meteo - un’altra settimana di caldo eccezionale su gran parte d’Europa [MAPPE] : Previsioni Meteo – La metà di ottobre porta condizioni stabili ed eccezionalmente calde su gran parte dell’Europa. I modelli concordano su giornate calde e prevalentemente stabili per grandi aree del continente, mentre è probabile un profondo ciclone con una potenziale tempesta di vento su Regno Unito e Irlanda per giovedì 17 ottobre. Sulla Penisola Iberica, invece, sono probabili condizioni più fredde e condizioni instabili. Ecco una panoramica ...

Previsioni Meteo Toscana : domani piogge diffuse e temporali : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana, fino a venerdì 18 ottobre. domani molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in nottata e in mattinata, più probabili sulle zone costiere e occidentali della regione. Nel pomeriggio-sera le precipitazioni tenderanno ad essere più diffuse estendendosi anche alle zone interne e assumendo, localmente, carattere temporalesco. Venti: moderati di scirocco con rinforzi sulla costa, ...

Previsioni Meteo - peggioramento in arrivo : il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 20 ottobre : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani, e fino al 20 ottobre. Oggi al Nord molto nuvoloso su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna occidentale e Lombardia con associate precipitazioni più frequenti sulla Liguria, in intensificazione a fine giornata ed estensione al resto del settore occidentale; parzialmente nuvoloso altrove; di notte e al mattino nebbie in banchi sulla Pianura padano veneta e il litorale adriatico. Al ...

Previsioni Meteo 14 ottobre - il tempo peggiora : in arrivo piogge e temporali : Oggi lunedì 14 ottobre il tempo sarà ancora prevalentemente stabile sull'Italia, ma a Settentrione ci sarà un graduale peggioramento: la perturbazione numero 5 di ottobre si sta avvicinando all'Italia e porterà temporali. Temperature in diminuzione.Continua a leggere

Previsioni Meteo - nuovo peggioramento avanza sull’Italia : maestoso fronte di cirri ad Ovest - forte maltempo in settimana : Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e ...

Meteo - le Previsioni di lunedì 14 ottobre : Ancora tempo abbastanza buono lunedì, anche se col cielo coperto su gran parte dell’Italia, poi da martedì è in arrivo una nuova perturbazione. Sono queste le previsioni Meteo per l’inizio della settimana. Per lunedì sono attese schiarite ancora piuttosto ampie, soprattutto al Sud. Nuvole più consistenti interesseranno il Nord-Ovest, la Toscana e l'alto Lazio, con qualche pioggia possibile soprattutto verso sera tra il Piemonte e la Liguria. Si ...

Previsioni Meteo Veneto : avvicinamento di una saccatura atlantica - nubi e piogge tra martedì e mercoledì : “Fino a lunedì, condizioni anticicloniche con tempo stabile, ma solo in parte soleggiato, per passaggi di nuvolosità alta e per presenza di nubi basse, foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde, in pianura e nelle valli. In seguito pressione in diminuzione per l’avvicinamento di una saccatura atlantica che transiterà sulla regione tra martedì e mercoledì portando annuvolamenti e delle precipitazioni soprattutto sulle zone ...

Previsioni Meteo Liguria : martedì “probabile peggioramento con piogge diffuse” : “Domenica e Lunedì saranno giornate grigie, con isolate e brevi schiarite sugli estremi della regione e deboli piogge sulla parte centrale, più persistenti sul savonese. Probabile peggioramento con piogge diffuse martedì“: lo prevede Arpa Liguria nel consueto bollettino Meteo. Domani un’altra giornata grigia con cielo coperto da una fitta coltre di nubi e brevi schiarite solo sugli estremi della regione. Deboli piogge fin dal ...

Previsioni Meteo Lombardia : peggioramento in arrivo - piogge diffuse su tutto il territorio : “Graduale cedimento della figura anticiclonica presente sull’Italia con ingresso di deboli correnti sud-occidentali. Fino a lunedì 14 – si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia – condizioni di generale stabilità con transito di nubi alte e sottili, foschie dense o locali banchi di nebbie nelle ore notturne e al primo mattino. Dalla sera di lunedì peggioramento con piogge deboli su Oltrepò Pavese, in ...