Cimice asiatica | l’Italia chiede alla Ue misure straordinarie per i produttori di

Allarme Cimice asiatica : danni per milioni di euro al Nord - l’insetto alieno ora minaccia il Centro/Sud : Si è tenuta nei giorni scorsi un’audizione presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera in cui l’ISPRA è intervenuto sulle iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), insetto di specie esotica per il nostro Paese, osservata per la prima volta nel 2012 in Emilia Romagna, poi segnalata in tutte le regioni italiane; l’insetto proviene da Cina, Giappone, Corea e Taiwan, si alimenta su molte ...

La Cimice asiatica ha causato danni all’agricoltura per 600 milioni di euro : La cimice asiatica ha aggredito negli ultimi mesi oltre 300 specie vegetali causando danni per 600 milioni di euro soprattutto nel nord Italia. Anche per questo Coldiretti Friuli Venezia Giulia ha proposto che la regione decreti lo stato di calamità naturale per sostenere gli agricoltori gravemente penalizzati dall'"invasione" dell'insetto.Continua a leggere

Cimice asiatica - la Xylella del Nord Dimezzata la produzione di frutta : L’Emilia Romagna da sola produce il 70% delle pere italiane e il 30% di tutte le pere europee. Parliamo di 500mila

Agricoltura - Coldiretti a Conte : “La Cimice asiatica è un’emergenza” : “Abbiamo un’emergenza e si chiama cimice asiatica: ci serve con immediatezza il decreto attuativo per l’inserimento dell’animale antagonista e un piano di sostegno per le imprese per i prossimi quattro anni”. A chiedere, ancora una volta, un intervento urgente è stato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, durante il suo discorso al Villaggio allestito dall’associazione a Bologna, dove oggi era ospite ...

Cimice asiatica - la Xyella del Nord procura 350 milioni di danni : Giuseppe Aloisi Emerge il conto dei danni procurati dalla Cimice asiatica: più di 350 milioni, che incidono sulla nostra economia e sulla nostra agricoltura. Si studia il da farsi Con la "Cimice asiatica" non si può scherzare: il tagliando dei danni procurati da questo insetto, che è comparso dalle nostre parti sul gong degli anni 90', assomiglia a un disastro economico-naturale: si superano i 350 milioni, secondo calcoli ...

Milano. Cimice asiatica : danni fino all’80% delle colture : “Chiediamo un intervento immediato del governo per istituire un fondo nazionale come è stato fatto per la xylella in Puglia.

Veneto : da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la Cimice asiatica (2) : (AdnKronos) - A gestire le pratiche di indennizzo sarà Avepa, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, che utilizzerà indici e parametri di valutazione omogenei per i diversi tipi di frutticoltura. Il bando specifico per presentare domanda sarà pubblicato entro l’autunno. “Certo, 3 milion

Veneto : da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la Cimice asiatica : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - La Regione Veneto triplica le ricorse stanziate a bilancio per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica. L’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluigi Forcolin - recepite le istanze del Tavolo verde regionale de

Veneto : Coldiretti - è stato di calamità per la Cimice asiatica : Venezia, 17 set. (AdnKronos) - “Che ci fosse lo stato di calamità da decretare Coldiretti l’ha denunciato già all’inizio di questa campagna – ha detto Daniele Salvagno Presidente di Coldiretti Veneto presente al Tavolo Verde convocato oggi in merito all’emergenza cimice asiatica – bene, dunque, che

Cimice asiatica - torna l'allarme con il caldo fuori stagione : L'insetto più temuto dagli agricoltori torna con l'aumento delle temperature. l'allarme di Coldiretti: ''Ha già fatto una...

Caldo - SOS insetti : allarme per la Cimice asiatica : Con il ritorno del grande Caldo fuori stagione, crescono i vantaggi per la vendemmia ma “si moltiplicano gli insetti nelle case e nelle campagne con le fastidiose zanzare che hanno ripreso a volare“: Coldiretti rilancia l’allarme “per la cimice asiatica in agricoltura“. Questi insetti, riferisce Coldiretti, “hanno già provocato una strage dei raccolti con danni stimati in 250 milioni di euro”: nel nord ...

Ritorno del grande caldo : si moltiplicano le zanzare - allarme Cimice asiatica : “Con il Ritorno del grande caldo fuori stagione non solo si moltiplicano le fastidiose zanzare ma è allarme cimice asiatica nei campi dove hanno già provocato una strage dei raccolti con danni stimati in 250 milioni di euro“: è quanto afferma la Coldiretti in rifermento alla nuova fase climatica con temperature bollenti che potrebbero schizzare fino a 35 gradi. “Una condizione che – sottolinea la Coldiretti – favorisce il ...

In Friuli Venezia Giulia la Cimice asiatica ha distrutto quasi il 100% dei raccolti : Un vero e proprio flagello, dal quale fino a ora è quasi impossibile difendersi. La presenza diffusa della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), rinvenuta per la prima volta nel 2014 in Friuli Venezia Giulia, è un problema grave e pressante per le aziende agricole regionali, che registrano danni alle colture fino al 100% del raccolto. Difficoltà e gravità di una situazione, già nota a livello regionale, sono ...