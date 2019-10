Video Virtus Francavilla-Vibonese | 6-2 | | highlights | che batosta per gli ipponici!

Video/ Pistoia-Roma - 67-81 - : highlights - vittoria in rimonta per la Virtus - basket - : Video Pistoia-Roma, risultato finale 67-81,: con una splendida rimonta i ragazzi della Virtus espugnano il PalaCarrara nell'anticipo della 4giornata.

Video/ Virtus Bologna Maccabi Rishon - 96-77 - : highlights - pesante successo in Eurocup : Video Virtus Bologna Maccabi Rishon, 96-77,: gli highlights della partita di basket, valida per la 2giornata dell'Eurocup. Nuovo sigillo per le V nere.

Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming Video tv : parla coach De Raffaele : Diretta Virtus Bologna Venezia Streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket che oggi è valida per la 3giornata della Serie A.

DIRETTA/ Roma Cremona - risultato 50-49 - - streaming Video tv : Virtus - riscossa Buford! : DIRETTA Roma Cremona, super primo tempo di Saunders e Diener, ma è riscossa Virtus con Dyson e Buford. streaming video tv: risultato live 50-49

Diretta/ Pistoia Virtus Bologna - risultato 30-42 - streaming Video tv : Intervallo : Pistoia Virtus Bologna, streaming video e tv: sfida sulla carta semplice per i bolognesi che puntano a insidiare Milano

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA/ Streaming Video : sfida inedita nel girone C : DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA. Streaming video tv, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C

Video/ Imolese Virtus Verona - 1-3 - : highlights e gol. Quarto KO per i grifoni! : Video Imolese Virtus Verona, risultato finale 1-3,: highlights e gol della partita, valida nella 6giornata della Serie C, girone B.

DIRETTA/ Imolese Virtus Verona - risultato 1-2 - streaming Video e tv : sorpasso Cazzola : DIRETTA Imolese Virtus Verona streaming video e tv: si va in campo, risultato live del match per la sesta giornata nel girone B di Serie C.

Diretta/ Imolese Virtus Verona - risultato 0-0 - Video streaming e tv : si comincia! : Diretta Imolese Virtus Verona streaming video e tv: si va in campo, risultato live del match per la sesta giornata nel girone B di Serie C.

DIRETTA IMOLESE VIRTUS VERONA/ Streaming Video e tv : parla mister Fresco - Serie C - : DIRETTA IMOLESE VIRTUS VERONA Streaming video e tv: parla mister Fresco. Probabili formazioni, orario, quote e risultato live, girone B di Serie C.

Diretta/ Virtus Francavilla Bari - risultato 1-0 - streaming Video : gol di Mastropietro : Diretta Virtus Francavilla Bari: streaming video e tv,, risultato live 1-0,: gol di Mastropietro, il calciatore sblocca la partita

Diretta/ Virtus Francavilla Bari - risultato 0-0 - streaming Video : soffrono i galletti : Diretta Virtus Francavilla Bari: streaming video e tv,, risultato live 0-0,: soffrono i galletti, partono invece molto bene i padroni di casa.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BARI/ Streaming Video e tv : sfida inedita per la Serie C : DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BARI: Streaming video e tv, quote e risultato live del match per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Video/ Feralpi Salò Virtus Verona - 2-1 - : highlights e gol - scaligeri ko - Serie C - : Video Feralpi Salò Virtus Verona, risultato finale 2-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata in Serie C per la quarta giornata.