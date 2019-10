Siria | Zingaretti | “L’Italia blocchi l’export di armi alla Turchia” Germania ha già

Invasione Siria - Zingaretti : “Il governo valuti stop alla vendita di armi alla Turchia” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha dichiarato: "Bisogna fermare l'Invasione da parte della Turchia, siamo al fianco del popolo curdo. Mobilitiamoci in tutte le città. Il governo Italiano, oltre ai provvedimenti che sta adottando, valuti subito il blocco delle esportazione delle armi alla Turchia".Continua a leggere

Siria : Zingaretti - ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro aggressione a curdi’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Mobilitiamoci! Il Pd in tutte le città italiane insieme ad associazioni, comitati, forze politiche, sindacati, cittadini per fermare l’aggressione della Turchia contro il popolo curdo. L’Europa non stia a guardare. Fermiamoli subito! Solidarietà al popolo curdo #Siria”. Lo scrive Nicola Zingaretti su twitter. L'articolo Siria: Zingaretti, ‘mobilitazione Pd in tutte le città contro ...

