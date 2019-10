M5s | Grillo | “Non abbiamo la stessa identità di 10 anni fa | siamo diversi dentro Momento

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

M5s : Salvini - ‘vecchio fondatore Grillo divora suoi figli’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “è stata una piccola storia triste, quella del vecchio fondatore che divora i suoi figli. Spiace soprattutto per i molti che nel Movimento Cinquestelle avevano visto una forza di rinnovamento e ora lo vedono protagonista del più maldestro tentativo di restaurazione mai visto nella nostra storia recente”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui ...

Festa M5s - Grillo truccato da Joker : «In dieci anni siamo cambiati - e vaffa a voi». Di Maio : stop armi alla Turchia : Un Beppe Grillo in veste da Joker nel video che apre il suo intervento dal palco di Italia 5 Stelle, nell'Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all'attore Patrizio Rispo, il video è...

Festa M5s - arriva Grillo : presenze a quota 8mila - Arena sold out. Il premier : ci sarà l'Opzione donna. Patuanelli riceve operai Whirlpool : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

Di Maio - pranzo con Grillo a Napoli : «M5s gestito da 80-90». Fico : «Chi pensa solo al proprio ego porta a scissioni» : Napoli. Luigi Di Maio anticipa in diretta tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli, e parla subito chiaro ai suoi: «Niente scissione, 80-90 persone gestiranno il...

M5s - oggi la festa a Napoli. Di Maio non cede il palco a Conte : incognita Grillo : Un bivio, certo. Ma anche un test di tenuta dopo la grande virata: il M5S oggi festeggia 10 anni nella spianata della mostra d'Oltremare a Napoli. Sarà un'Italia a 5 Stelle nel segno...

M5s - Giulia Grillo scarica Luigi Di Maio : "Sì - potrei lasciare il Movimento" : «Non credo ci sia da festeggiare. Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro». Alla vigilia dell' apertura di "Italia 5 Stelle", la tradizionale kermesse pentastellata, l' ex ministro della Salute Giulia Grillo vuota il sacco. E le sue parole, rilasciate nel corso di un'

M5s : Beppe Grillo ci sarà - a Napoli chiude Italia 5 Stelle : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Beppe Grillo ci sarà: anche quest’anno non mancherà l’appuntamento di Italia 5 Stelle. Il fondatore e garante del M5S nelle ultime ore veniva dato in forse per motivi personali, invece arriverà a Napoli per prendere parte alla festa del Movimento, mai mancata. Grillo chiuderà la serata clou, quella di sabato, quando sul palco dell’Arena Flegrea salirà anche il premier Giuseppe Conte. ...