Nicola Zingaretti | Il rapporto con M5s diventi un' alleanza

Nicola Zingaretti consegna la Calabria al M5s - rivolta dentro il Pd : gli salta in aria il partito : Le primarie, strumento di democrazia che per eccellenza sono del partito democratico, vengono negate in Calabria. Quello che sta avvenendo in questi giorni ha dell'incredibile. Ma andiamo per ordine. Bisogna dire che il primo concreto esempio di elezioni primarie su scala nazionale e indirizzato a t

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - la cena riservata su Renzi : "Meno ne parliamo e meglio è" : "Meno ne parliamo meglio è, evitiamo di dargli occasione di visibilità". Alla cena, la seconda, tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti il convitato di pietra è Matteo Renzi. Secondo il retroscena del Corriere della Sera, i leader di M5s e Pd si sono visti al Circolo del Ministero degli Esteri sulle s

Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio temono per il taglio ai parlamentari : chi potrebbe far loro una "sorpresa" : Alle cinque della sera di martedì prossimo, in una manciata di secondi, potrebbe materializzarsi una sorpresa: la riforma che riduce il numero dei parlamentari, potrebbe non avere abbastanza voti e mettere in crisi la maggioranza giallo-rossa. Proprio per questo Pd e Cinque stelle - racconta La Stam

Rai - incontro tra Nicola Zingaretti e Fabrizio Salini : rivoluzionati i direttori dei tg? : Con il nuovo governo in carica cambiano anche gli assetti e i rapporti con la Rai, costola del potere politico. Pare che - riporta Repubblica - Nicola Zingaretti del Pd abbia incontrato in un clima molto amichevole il dg Rai Fabrizio Salini. Per il momento i direttore dei telegiornali non verranno t

Matteo Renzi dedica Rimmel a Nicola Zingaretti e gli indica l’indirizzo per spedire le labbra (video) : Matteo Renzi dedica Rimmel a Nicola Zingaretti. Ebbene sì, il leader di Italia Viva le canta di santa ragione al suo ex segretario di partito dopo che è stato raggiunto da Radio Rock 106.6, che gli ha richiesto di cimentarsi nel più classico dei karaoke. L'ex Premier ha anche voluto specificare che si è trattato di una canzone d'addio, di quelle che sono indicate per gli innamorati che si lasciano. L'ultima canzone, quindi, per Nicola ...

Nicola Zingaretti a Omnibus : "Abbiamo sterilizzato l'eredità di 23 miliardi lasciata da Matteo Salvini" : "Siamo passati dalla stagione dell'odio, dei debiti e delle tasse ingiuste come la flat tax a una stagione in cui si aumentano gli stipendi più bassi e abbiamo sterilizzato l'eredità pesantissima di 23 miliardi lasciata da Matteo Salvini. Non ci sono tagli per enti locali e Comuni". Nicola Zingarett

Al via il "Festival delle città". Ospiti Virginia Raggi e Nicola Zingaretti : Saranno Virginia Raggi, Nicola Zingaretti e Luciana Lamorgese a dare il via al “Festival delle città”. La sindaca della Capitale, il segretario del Partito democratico e la ministra dell’Interno intervengono a partire dalle 17:30 all’interno del dibattito “L’Italia riparte dalle città” e la diretta dell’evento sarà trasmessa su HuffPost, media partner ...

Teresa Bellanova contro Nicola Zingaretti : "Dice che ho lasciato il Pd senza un messaggio? Polemicuccia" : "Mi sembra una polemicuccia". Teresa Bellanova, in una intervista a La Repubblica attacca Nicola Zingaretti che aveva dichiarato che lei e la ministra Elena Bonetti avevano lasciato il Pd senza nemmeno mandare un messaggio: "Io e Bonetti non siamo al governo perché ci è stata fatta una cortesia ma p

Caro Nicola Zingaretti - è scaduto anche il tuo yogurt : Lo spazio politico non c’è più. il Pd deve ripensarsi dalle fondamenta se non vuole essere travolto Contro Matteo Salvini due leader, nessuna idea" Giuseppe Conte ora è un modello: di destra, di sinistra. E di niente "

Antonio Socci : tutte le menzogne di Nicola Zingaretti. Come vuole garantirsi il potere : Tutti ritengono che Pd e M5S ad agosto abbiano di colpo messo da parte gli insulti e abbiamo improvvisato un governo insieme per evitare il voto degli italiani, che li avrebbero fortemente penalizzati e avrebbero portato al governo il centrodestra per cinque anni (Come dicevano i sondaggi). Ma qual

Anna Ascani - messaggio trasversale a Nicola Zingaretti : "Perché sono rimasta nel Pd" : Certo, Anna Ascani non ha lasciato il Pd per seguire Matteo Renzi in Italia Viva. Ma da par suo, in un partito sempre più frammentato, ha lanciato l'ennesima corrente: Energia Democratica. E il vice-ministro dell'Istruzione fa il punto sullo stato di salute del partito in un'intervista a La Stampa.

Calabria - nel Pd è scoppiata la guerra : il governatore Oliverio (che vuole ricandidarsi) sfida Nicola Zingaretti e i vertici regionali : A pochi mesi dalle elezioni regionali, ormai il Pd calabrese è spaccato, frantumato tra il governatore uscente Mario Oliverio che vuole ricandidarsi a ogni costo e il partito “ufficiale”, quello degli eletti che, in nome del rinnovamento e del cambiamento, si sono schierati con il segretario Nicola Zingaretti, con il commissario regionale Stefano Graziano e con il responsabile del Mezzogiorno Nicola Oddati. Da una parte Oliverio e i circoli del ...

Nicola Zingaretti : "Con la manovra pagheremo i debiti fatti da Salvini. Sì ad aumento stipendi e green economy" : Alzare gli stipendi, ridurre le tasse sul lavoro, combattere l’evasione fiscale e “dare soldi e lavoro a chi non ne ha”. La manovra economica che il governo M5s-Pd si appresta a perfezionare, per Nicola Zingaretti dovrà avere queste priorità. Non solo: “Con la prossima legge di bilancio bisognerà pagare i debiti fatti da Salvini e iniziare a costruire l’Italia del futuro”, scrive in ...

Striscia la Notizia demolisce Nicola Zingaretti : "Papetè e agnani" - ma come parla il segretario del Pd? : Ma come parlano i politici? Questo l'argomento al centro di un irriverente servizio di Striscia la Notizia, trasmesso nella puntata del tg satirico di giovedì 27 settembre in onda su Canale 5. La squadra di Antonio Ricci ne ha per tutti: Matteo Salvini, Lorenzo Cesa, Giorgia Meloni e soprattutto Nic