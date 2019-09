Conti pubblici | Bankitalia rivede stime con nuovo Mgdd | debito pil 2018 al 134 | 8%**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) (AdnKronos) – Dopo l’Istat anche la Banca d’Italialedeldelle amministrazioni pubbliche alla luce delManuale dell’Eurostat (). Con riferimento agli anni più recenti, rispetto ai dati diffusi lo scorso 15 settembre, ilè stato complessivamente rivisto al rialzo di 58,3 miliardi nel, pari al 134,8% del pil (in precedenza si attestava al 132,2%). Lo rende noto la Banca d’Italia in un comunicato precisando che la revisione riflette sostanzialmente l’effetto del differente criterio di valutazione dei Bpf. L'articolocon/pilal 134,CalcioWeb.

CottarelliCPI : Non si parla più di 18 mld di privatizzazioni, ma il nuovo governo vorrebbe incassarne subito 5-6 cedendo quote di… - c56t : @bravimabasta @udogumpel @civati Tutte fesserie. Sono tasse che dimostrano l'incapacità di chi ci governa a gestire… - SplendorSolis00 : RT @c56t: @GuidoCrosetto In un paese subissato da tasse come il nostro l'incapacità di un ministro la si misura proprio nelle tasse che int… -