Annega mentre fa la proposta alla fidanzata “Non ha mai ascoltato la mia risposta

Tommaso - Annegato in piscina mentre gioca : oggi i funerali. I genitori indagati per omicidio colposo : oggi l'ultimo saluto a Tommaso Galizzi, il bimbo di 5 anni che nei giorni scorsi ha perso la vita affogando nella piscina di un hotel a Silvi Marina, dove si trovava in vacanza con i genitori. Entrambi devono rispondere di omicidio colposo e omessa vigilanza.Continua a leggere

Morto Franco Columbu - il culturista amico di Arnold Schwarzenegger è Annegato in Sardegna : ha avuto un malore mentre faceva il bagno : È Morto annegato Franco Columbu, attore ed ex campione di culturismo grande amico di Arnold Schwarzenegger. Aveva 78 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 14 nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna: il culturista ha accusato un malore mentre faceva il bagno. Columbu è stato subito soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia, dove però è Morto appena giunto al Pronto Soccorso. Inutili le ...

Francia - Annega mentre nuota nel lago del campo estivo : 12enne morto durante la vacanza : Un ragazzino britannico di 12 anni è morto annegato mentre nuotava in un lago in un campo estivo a Berny-Rivière, nel nord del Paese transalpino. I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto intorno alle 18.30 di ieri, giovedì 22 agosto, dopo che un corpo senza vita è stato visto da un bagnino nel campeggio La Croix-du-Vieux Pont. I media locali hanno riferito che il giovane è stato tirato fuori dall'acqua e trasportato in aereo in ...

Dramma in vacanza : turista muore Annegata mentre fa il bagno in mare : La tragedia a Sanremo, in località La Brezza. Vittima una donna milanese di 80 anni: inutili per lei i soccorsi

Dramma a Tenerife - 17enne muore Annegata in piscina mentre è in vacanza con la famiglia : "Mi sono svegliata dopo aver sentito tutti urlare. Era molto presto quella mattina, non avrei mai pensato che la mia bambina stesse morendo". Marie Fitzsimmons, 44 anni, ricorda perfettamente ogni attimo dello scorso 14 agosto quando, in seguito ad un incidente verificatosi nella villa delle vacanze di famiglia a Tenerife, in Spagna, sua figlia, Leah Wilson, ha perso la vita a soli 17 anni, morta annegata dopo aver fatto un tuffo in piscina. Una ...

Tragedia a Metaponto - donna muore Annegata mentre fa il bagno : Emanuela Carucci Con lei c'era anche la figlia di sei anni, ricoverata in codice rosso con un edema polmonare nell'ospedale "San Carlo" di Potenza. Ad accogersi di loro in mare, un bagnino e un maresciallo dei carabinieri in vacanza È morta annegata mentre faceva il bagno con la figlia di sei anni nelle acque di Metaponto, un Comune in provincia di Matera, nei pressi di "lido Nettuno". Si tratta di una donna di 26 anni di nazionalità ...

Basilicata : donna Annega a Metaponto mentre fa il bagno con la figlia : Una donna è annegata nelle acque di Metaponto (Matera) mentre faceva il bagno con la figlia, trasportata con l’eliambulanza del 118 in ospedale a Potenza. Immediati i soccorsi dei sanitari che hanno tentato di rianimare la donna, che purtroppo e’ deceduta. Sul posto intervenuti anche i carabinieri. L'articolo Basilicata: donna annega a Metaponto mentre fa il bagno con la figlia sembra essere il primo su Meteo Web.

Palermo - Antonio Annega mentre fa il bagno di Ferragosto : Si chiamava Antonio Badalamenti è annegato nella notte mentre faceva il bagno ad Aspra insieme a un parente. Residente a Chicago sera rientrato in Sicilia per trascorrere il Ferragosto. La tragedia è avvenuta ad Aspra, vicino Bagheria. Un uomo di 54 anni, residente negli Stati Uniti, è morto annegato nelle acque antistanti il lungomare, dopo essersi buttato a mare durante la notte di Ferragosto. Il suo corpo dopo lunghe ricerche è stato ...