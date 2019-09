Migranti | l' Ocean Viking verso Messina

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Chiara Sarra Lamorgese assegna il porto dialla nave con a bordo 182 persone. Domani la firma sull'accordo farsa con l'Ue Alla vigilia dell'accordo farsa con la Ue, il governo si prepara a far sbarcare altri. Si tratta dei 182 a bordo della. Oggi pomeriggio, infatti, alla nave della Ong il Viminale ha assegnato il porto di. Non è noto ancora in che tempi di navigazione la, con a bordo quasi 200soccorsi nel Mediterraneo centrale in più interventi, raggiungerà il porto siciliano. Proprio domani a La Valletta si firmerà un accordo che prevede la redistribuzione su quote fisse (il 25% alla Francia e il 25% alla Germania) deiche sbarcano in Italia e a Malta. Tra i temi in ballo ci sono però la rotazione dei porti di sbarco, l'inserimento dei ’economici' nella redistribuzione, sanzioni per chi non ...

