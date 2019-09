Migranti | l’Ocean Viking sbarcherà a Messina | c’è l’ok del Ministero dell’Interno

L’Ocean Vikings recupera 105 Migranti : Martedì in Senato il voto sul calendario della crisi di governo. Una maggioranza formata da Pd, gruppo misto e Movimento cinque stelle ha chiesto per il 20 agosto l’intervento del premier Giuseppe Conte in Aula e il voto sulla mozione di sfiducia avanzata dalla Lega. Matteo Salvini in serata si è de