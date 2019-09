Terremoto vicino Salerno | forte scossa di magnitudo 4 3

Terremoto vicino Norcia - magnitudo 3.3 : avvertito anche ad Ascoli e Teramo : Terremoto vicino Norcia di magnitudo 3.3. Secondo l'Ingv il sisma è avvenuto intorno alle 21.36 ed è avvenuto a 3 km da Norcia a una profondità di 10 km con coordinate...

Terremoto Sicilia - scossa in provincia di Messina vicino al Parco Regionale dei Nebrodi [MAPPE e DATI] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella parte orientale della Sicilia, precisamente 2 km a sud-est di Santa Domenica Vittoria (ME), oggi, 4 settembre, alle 17:52:24 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.91, 14.98 ad una profondità di 24 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). L'articolo Terremoto Sicilia, scossa in provincia di Messina vicino al Parco Regionale dei Nebrodi [MAPPE e DATI] sembra ...

Nuova scossa al nord Italia : epicentro vicino a quello del Terremoto del 1918 : Poche ore fa, precisamente alle 00:01 di questa notte, 18 agosto 2019, una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata al nord Italia, nella zona dell'Appennino centro-settentrionale. In particolare, ad essere colpito, è stato il settore tosco-emiliano, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Il sisma, conseguente al terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter, avvenuto poche ore fa - precisamente alle ore 18:52 ...

Terremoto nelle Marche - scossa di magnitudo 2.7 a Poggio San Vicino : Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 2.7 a Poggio San Vicino Il movimento tellurico è stato registrato nel Maceratese a una profondità di 6 km. In mattinata, sempre nella stessa zona, scossa di 2.5 Parole chiave: Terremoto ...

Calabria : moderata scossa di Terremoto nella notte vicino Reggio Calabria : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella notte di oggi 15 agosto 2019, precisamente alle 01.26, sull'estremo sud della Calabria, nel reggino. Stando ai dati giunti dai...

Forte Terremoto in Turchia : trema il Paese - epicentro vicino Denizli : terremoto IN Turchia | Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 8 agosto 2019, precisamente alle 13.25 italiane (corrispondenti alle 14.25 all'epicentro) sulla Turchia...