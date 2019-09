Napoli | benefit per gli abbonati per le prossime due partite di Champions al San Paolo

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) Illancia un ulteriore vantaggio per i suoiin vista delledi. La società scrive sul suo sito ufficiale che per le restanti gare della competizione che si giocheranno al San, ci saranno due tariffe per ogni settore, una intera e una agevolata, solo per gli. Glipotranno godere di uno sconto del 25% sull’acquisto del singolo tagliando. Per usufruirne dovranno caricare il titolo in modalità digitale sulla fidelity card. Questi i prezzi per le duein programma: SSCvs FC Salzburg 05.11.2019 ore 21.00 TARIFFA INTERA Tribuna d’Onore € 200,00 Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € 60,00 Tribuna Family € 20,00/€ 5,00 (ridotto under 12) Distinti € 45,00 Curve € 25,00 TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLIcon 25% di sconto Tribuna d’Onore € 150,00 Tribuna Posillipo € 60,00 Tribuna Nisida € ...

napolista : #Napoli, benefit per gli abbonati per le prossime due partite di #Champions al #SanPaolo Il club lo comunica sul s… - maurizi60660579 : @W8nderAnnA @giangio87 Cerco di spiegartelo piano piano...i delinquenti in curva non sono indice di rapporti con il… - Milo87s : Dubito che una persona inquadrata 'a norma' con uno stipendio da 1350 al mese, con tutti i benefit dell azienda, la… -