Traffico Roma del 19-09-2019 ore 08 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Errore: L'attributo resource non è valido. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE , INTERESSATO DA CODE IN VARI TRATTI DELLE DUE CARREGGIATE, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 PER, A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PERTRA CASILINA E PONTINA , PIU’ DIFFICOLTOSO IL TRANSITO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA , DIREZIONE CENTRO DA MALAGROTTA A PIAZZA IRNERIO IN DIREZIONE CENTRO SI STA IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIE DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA ,TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE PER UN CANTIERE, CHE RESTERA’ APERTO FINO AL PROSSIMO 27 SETTEMBRE CODE ...

79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Via Andersen code tra Via del Quartaccio e Via della Valle dei Fontanili > Via di Torrevecchia ­ #luc… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti, tra Diramazione Roma nord e A24 Tratto Urbano > interna #luceverde #Lazio