Sfruttavano le connazionali sotto la minaccia del voodoo | due nigeriani condannati a Prato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Emanuele Canepa  Firenze,arrestati per sfruttamento Costrette a prostituirsiUna coppia nigeriana è stata condannata dal tribunale di Firenze ad 8 anni di reclusione per sfruttamento e tentata estorsione nei confronti di alcune. Il meccanismo per renderle schiave era ormai ben collaudato: le portavano in Italia con qualche promessa poi,ladi riti, le costringevano a prostituirsi fino allo sfinimento, obbligandole anche a pagare migliaia di euro come rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'Africa al Belpaese. Questa in sintesi l'odissea di alcune ragazze nigeriane sfruttate per mano di due. Una coppia, lui 35enne, residente a Pistoia. I due, ospitavano le giovani nella loro abitazione, poi le conducevano nella vicinaper prostituirsi. Le indagini, coordinate dalla pm ...