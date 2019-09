Lega | Salvini | ‘Renzi ipocrita | vuole sfida tv ma ha paura di voto’**

**Lega : Zingaretti - ‘su sfiducia Salvini M5S schiavi e buffoni’** : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle si oppone alla calendarizzazione della mozione di sfiducia a Salvini . Ma non era Luigi Di Maio ad aver detto ‘se il Parlamento chiama si va’? E non è il presidente della Camera dei 5 Stelle Fico ad aver chiesto a Salvini di andare in Aula senza aver ottenuto risposta dal ministro? Parolai, schiavi e buffoni”. Lo afferma il segretario del Partito democratico, ...

**Lega : Pd - subito esame mozione sfiducia Salvini - Capigruppo Camera dice no** : Roma, 30 (AdnKronos) – La Conferenza dei Capigruppo della Camera ha respinto la richiesta del Pd di discutere prima della pausa estiva e non nel calendario di settembre la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Una decisione “grave”, ha commentato il presidente dei deputati Dem, Graziano Delrio. Contrari M5S e Lega e Fi, quest’ultima perchè non favorevole in generale alle ...