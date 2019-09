La Galgani contestata sul web per le foto in bikini | ' Hai 70 anni non 17 | meglio il burka'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) L'ultimo numero di "Nuovo" sta facendo molto discutere: la scelta del direttore Riccardo Signoretti di mettere in prima pagina ledi Gemmaal mare, ha fatto storcere il naso a molti. La protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, è stata sommersa dalle critiche per la decisione di sfoggiare unalla veneranda età di 70. Gemma al mare attira le critiche "Gemma si abbronza per George: spera che lui torni a Uomini e Donne", è questo il titolo che il settimanale Nuovo ha dato al serviziografico esclusivo che ha dedicato allain questi giorni. L'immagine che campeggia sulla copertina della rivista, ritrae la protagonista del Trono Over incon il volto contrito, probabilmente inconsapevole di essere nel mirino dei paparazzi. La decisione di Riccardo Signoretti di rendere pubblici gli scatti delle vacanze della dama, non è piaciuta a più ...