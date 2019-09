Ue | Di Maio su Von Der Leyen c' era anche il sì della Lega

Migranti : Di Maio - ‘determinanti per von der Leyen’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “L’Italia a livello europeo ha una grande occasione, il Movimento 5 Stelle é stato determinante per le elezioni di Ursula von der Leyen che è stata eletta per 9 voti e noi ne abbiamo dati 14: con quei voti noi vogliamo cambiare le politiche di immigrazione dell’Europa, vogliamo fare in modo che chi arriva in Italia venga redistribuito negli altri Paesi europei, non abbiamo più tempo da ...

Di Maio : basa colpirmi - servono soluzioni : Orlando: «Nessun veto, il problema adesso è strutturale». Riprese anche le consultazioni al Quirinale. Meloni: in piazza il giorno della fiducia

Di Maio : servono soluzioni - no colpire me : 12.26 "Mi sorprende che qualcuno sembri essere più concentrato a colpire il sottoscritto che a trovare soluzioni per gli italiani. Ma questa è la politica. Anzi è una certa politica, abituata a concepire il dibattito non come occasione di crescita, ma come scontro continuo sulle persone".Lo ha detto Di Maio."Sono ore difficili per il Paese,ognuno dovrebbe dimostrare responsabilità". E poco dopo Orlando,Pd,replica:"Non c'è nessun attacco a Di ...

Di Maio replica a Salvini : "A cosa servono le sparate fuori dalle righe?" : Matteo Salvini sfida nuovamente il Movimento 5 Stelle durante un’intervista a SkyTG24, la replica di Luigi Di Maio non si lascia attendere a lungo. Il vicepremier e leader dei pentastellati, ha risposto al segretario della Lega con un post su Facebook corredato da una foto per certi versi “provocatoria” nei confronti degli alleati assieme al premier Conte e ai ministri Fraccaro e Bonafede. La tensione nella maggioranza di governo è ancora una ...

Luigi Di Maio con Repubblica contro Matteo Salvini : "Quelle sparate non servono" : "Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione". Luigi Di Maio non lo cita mai, ma il messaggio è chiaramente rivolto a Matteo Salvini, che poco prima a

Salvini a nervi tesi : «Minacce da una zingaraccia. Migranti? Mi sono rotto le p...». Di Maio : «Le sparate non servono» : Il vice premier da Milano Marittima risponde duramente a un’abitante di un campo nomadi milanese e sbotta sul caso dell’Alan Kurdi nel Mediterraneo

Riforma Giustizia - Di Maio : “Non condivisa da Lega? Riduce tempi dei processi. Perché si devono opporre?” : “Sto sentendo un po’ troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì”. Luigi Di Maio prende in prestito lo slogan di Matteo Salvini per rispondere alla domanda se oggi il Consiglio dei ministri approverà la versione finale del testo della Riforma della Giustizia o se il M5s si accontenterà di un’approvazione con la formula ‘salvo intese’ vista la distanza tra Lega e M5s. “È una Riforma che fa tanto ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia lo hanno fatto loro votando Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron”. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “I nostri no servono ad aggirare interessi loschi intorno al governo” : "Questa storia di Arata è inquietante. Diceva che siamo dei “rompic...” mentre parlava con la mafia. Un’altra medaglia al valore per il MoVimento 5 Stelle. Vedete che facciamo bene a dire NO quando serve? Anche perché di mio ho sempre diffidato da chi dice di SÌ a tutto e a tutti": così Luigi Di Maio torna sulla vicenda dell'imprenditore Paolo Arata, coinvolto nel Caso Siri.Continua a leggere

Conte sta con Di Maio : "No della Lega a von der Leyen mette a rischio nostra poltrona Ue" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si schiera dalla parte di Luigi Di Maio dopo le polemiche per la votazione del nuovo presidente della Commissione UE. Pare che la maggioranza di governo avesse un accordo per supportare la von der Leyen, ma la Lega avrebbe cambiato idea votando compatta con i sovranisti. Matteo Salvini sostiene che a tradire i patti sia stato il Movimento 5 Stelle. Tra i due litiganti si inserisce il premier, che ...

«Asse Renzi-Macron-Di Maio per eleggere von der Leyen» - ira leghista sui cinquestelle : il governo rischia : «Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifato, preso in giro chiedendoci il sostegno di nascosto e per di più i nostri voti non sarebbero determinanti. A questo punto...