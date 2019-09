Sta per iniziare il Campionato nazionale PlayStation di ESL Italia dedicato a Rainbow

Ultima possibilità per Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus con offerte Euronics ReStart : Scampoli di offerte Euronics oggi 10 settembre da prendere in esame per chi cerca uno smartphone di fascia alta a buon prezzo, come nel caso dei vari Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy S10 Plus. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, abbiamo parlato del volantino della nota catena, portando alla vostra attenzione interessanti occasioni per il pubblico che intende portare a termine una nuova transazione. Oggi, però, tocca focalizzarsi sul ...

Formula 1 - Schumacher trasferito in Francia per una cura a base di Staminali : il parere del medico italiano : Il dottor Angelo Vescovi, direttore scientifico dell’IRCSS, ha espresso il proprio parere sulle cure a cui verrà sottoposto il tedesco La stampa francese ha rilanciato nella giornata di ieri la notizia del trasporto di Michael Schumacher presso l’Ospedale europeo Pompidou, l’obiettivo è quello di sottoporre il tedesco ad una trasfusione di cellule staminali per provare ad ottenere un’azione “anti ...

L’Europa è tutto meno che una feSta di condominio. Note per il BisConte : Cambia il governo ma la musica rimane la stessa. Anche l’esecutivo Conte rossogiallo ha posto come obiettivo quello di modificare le regole fiscali europee. Lo ha scritto nel punto 2 del programma: “Il governo si adopererà per promuovere le modifiche necessarie a superare l’eccessiva rigidità dei vi

Ritorna l'EState - da giovedì sole e temperature in rialzo su tutta la penisola : Roma - La depressione mediterranea che fino a mercoledì influenzerà il tempo su alcune delle nostre regioni tenderà ad indebolirsi dalla seconda parte della settimana e a spostarsi dal Mediterraneo occidentale verso il Nord Africa. Contemporaneamente l'alta pressione tornerà a rinforzare sul Mediterraneo centrale e il tempo a migliorare con temperature in deciso aumento. Scampoli di Estate sono nuovamente pronti a farci ...

Nuova Stagione Sportiva per La World Gym Center in un Ambiente Totalmente Rinnovato : L'Aquila - Inizio ufficiale del nuovo anno sportivo per la palestra World Gym Center mercoledì 11 settembre dalle 18,00 tante attività in indoor e in Outdoor per dare il via alla Nuova Stagione di Fitness. Nuovi programmi, nuovi locali, nuove attività a disposizione della clientela e, nella giornata di domani, di tutti quelli che vorranno avvicinarsi all'attività fisica in modo assolutamente gratuito. L'evento ...

Lo stiliSta Virigil Abloh si prende qualche mese di pausa per ragioni di salute : Lo stilista Virgil Abloh, fondatore del marchio di moda Off-White e direttore artistico della moda maschile di Louis Vuitton, ha detto che si prenderà qualche mese di pausa dal lavoro per motivi di salute e che non sarà presente alle

Sondaggi elettorali - Lega rimane in teSta : niente ripresa per il M5s - reSta sotto il 17% : Sulla base degli ultimi Sondaggi realizzati da Euromedia Research non cambia il gradimento degli italiani nei partiti: in testa rimane saldamente la Lega di Matteo Salvini, inseguita a debita distanza dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati sembrano non riuscire a riguadagnare consensi, rimanendo al di sotto del dato delle elezioni europee.Continua a leggere

Iran : donna si dà fuoco e muore per proteSta contro il divieto di andare allo Stadio : Seher Khodayari, 29 anni, era stata prima denunciata e poi processata e condannata a sei mesi di carcere per essere andata allo stadio violando un divieto in vigore in Iran. La giovane si era data fuoco per protesta ed è morta la scorsa notte.Continua a leggere

Real Madrid - James Rodriguez : “Spero che sia la mia Stagione - con Zidane siamo felici” : “Spero che questa sia la mia stagione al Real Madrid. Il rapporto con Zidane? Stiamo bene e siamo felici”. Sono le parole di James Rodriguez ai microfoni del programma ‘El Chiringuito’. Si è parlato tanto del calciatore in uscita dai blancos e molto vicino a Napoli e Atletico Madrid, ma alla fine il colombiano è rimasto alla Casa Blanca pronto a giocarsi le proprie carte.L'articolo Real Madrid, James Rodriguez: ...

Concorsi sanità per OSS - farmaciSta e tecnico biomedico : c.v settembre - ottobre : Vi sono diversi Concorsi pubblici in campo sanitario per la professione di operatore socio sanitario, farmacista e tecnico di laboratorio biomedico. I bandi, con domanda a settembre e ottobre 2019 sono stati pubblicati dall'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (OSS), dalla Società Ygea Srl di Treviglio (farmacista) e dall'ASL 1 Avezzano - Sulmona - l'Aquila, per il ruolo di tecnico biomedico. Concorso per 20 OSS Bando di concorso emesso ...

Uragano Dorian - centinaia di cani e gatti morti per le devaStanti inondazioni in un rifugio per animali alle Bahamas : Il bilancio delle vittime dell’Uragano Dorian alle Bahamas continua a salire e secondo le autorità locali, potrebbe essere “sconcertante”. È tanta la disperazione per le vite umane perse a causa della violenza della tempesta. E a questo dolore immenso si aggiunge anche quello dello staff di un rifugio per animali, che ha visto centinaia di cani e gatti morire per l’enorme Storm Surge provocata da Dorian. Felicia Telfort, responsabile del rifugio ...

C’è un modo per condividere foto e video dei profili privati di InStagram senza permesso : Instagram (Photo by Chesnot/Getty Images) Instagram e Facebook hanno un problema di sicurezza con gli account privati. L’impostazione, che dovrebbe proteggere il contenuto dell’account da sguardi indesiderati, consentirebbe tuttavia ai follower di accedere a foto e video presenti nel profilo, scaricarli e condividerli pubblicamente. BuzzFeed News ha scoperto che sfruttando un qualsiasi browser e grazie a pochi passaggi è possibile esporre gli ...

Verso Fiorentina-Juventus - al Franchi lunghe code per acquiStare i biglietti di sabato : A Firenze anche ieri si sono registrate file di tifosi davanti ai punti autorizzati dove si acquistano i biglietti per Fiorentina-Juventus (nonché contestualmente gli abbonamenti del pacchetto da 18 partite dopo la riapertura post Napoli). Per i viola c'è entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di riprendersi un ruolo da protagonista contro la squadra più forte (e meno amata da queste parti). Potere del nuovo corso targato Commisso e di un ...

FridgeCam Plus è la webcam per il frigo che fa l’inventario di prodotti e relative scadenze - e stila la liSta della spesa : A chi non piacerebbe una fotocamera installata nel frigorifero, che tramite un’app sullo smartphone riesca a tenere aggiornato l’inventario dei prodotti contenuti, con relative date di scadenza, e comporre autonomamente una lista della spesa, completa di link per l’acquisto diretto su negozi online? Esiste, si chiama FridgeCam Plus e l’hanno annunciata a IFA 2019 AEG ed Electrolux, come evoluzione della webcam smart presentata lo ...