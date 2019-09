Baseball | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Europei fondamentali

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Come in molte delle manifestazioni sportive di questo 2019, anche neglidic’è una sorta di faccia nascosta, in questo caso non della Luna, ma del Giappone: è da Bonn e Solingen che parte la caccia aper l’Europa. Dalla manifestazione continentale, infatti, le prime cinque classificate avranno accesso al torneo didel prossimo anno per la quota europea e africana. Per l’Italia, dovesse arrivarci, si aprirebbero le porte di una situazione molto favorevole, poiché saranno Parma e Bologna ad ospitare il torneo zonale in questione. Della manifestazione che si giocherà dal 18 al 22 settembre farà parte anche la vincitrice del campionato continentale africano, in questo caso il Sudafrica. Saranno in sei, dunque, a giocarsi un singolo posto per il Giappone. La seconda classificata, però, avrà l’opportunità di ...