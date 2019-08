Anticipazioni Grey' s Anatomy 16x02 | Meredith Grey svolgerà lavori socialmente utili

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 : Meredith e DeLuca di nuovo insieme : Grey’s Anatomy 16×02: Andrew DeLuca nuovamente a piede libero A circa un mese dalla messa in onda della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, le Anticipazioni circa i nuovi episodi del Medical-Drama continuano a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. In particolare, grazie ad alcuni video amatoriali, è possibile trarre qualche spoiler riguardante la 16×02, in onda il 3 ottobre sulla ABC. Nella giornata di ieri ...