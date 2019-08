Fiorentina | Pradè stempera gli animi | Pizarro si sfoga | le parole dei protagonisti

Pradè : “Non parlo degli errori arbitrali. Ho visto una Fiorentina da Premier” : Il diesse viola Daniele Pradè è stato bloccato dai media presenti al “Franchi” per raccogliere dichiarazione a caldo sulla partita. Pradè parla di Fiorentina da Premier League nei primi 25 minuti. Ecco quanto raccolto da violanews.com: “Le polemiche arbitrali le lascio agli altri, non voglio iniziare alla prima giornata a parlare di queste cose, mi voglio fidare di tutta la squadra arbitrale che c’era stasera. E’ un ...

Fiorentina - Ribery si presenta : “Puntiamo in alto”. Pradé : “Trattativa? Vi racconto com’è andata…” : Fiorentina, presentazione a stampa e tifosi per il nuovo acquisto Frank Ribery. Ad introdurlo in conferenza prima Joe Barone e poi Daniele Pradé. “E’una giornata importante, come ho detto ieri sera, una giornata bellissima. Oggi sono più che contento di essere accanto ad un giocatore che nella sua vita ha vinto e ha vinto tanto. Sono molto emozionato“, sono le parle del braccio destro del presidente Rocco Commisso. Poi ...

BIRAGHI ALL'INTER/ Contatti con la Fiorentina - Pradè : 'Vuole i nerazzurri - ma...' : Cristiano BIRAGHI ALL'INTER: tutto pronto per il ritorno in nerazzurro del terzino sinistro italiano. Pradè conferma la trattativa, le ultime notizie.

Calciomercato Fiorentina - Pradè svela tutto : da Ribery a Biraghi fino a Politano : ”Ribery? Ci piace molto ma è in un momento di riflessione, ha offerte economiche importanti, ma se vuole continuare a fare il calciatore ad alti livelli Firenze e la Fiorentina lo aspettano a braccia aperte”. Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, al termine della gara di Coppa Italia vinta 3-1 contro il Monza oggi al Franchi. ‘‘Non disponiamo di forze economiche come le squadre russe o ...

Calciomercato Fiorentina - le ammissioni di Pradé : “Ribery è un giocatore che ci piace. Biraghi? Vuole l’Inter” : Al termine del match di Coppa Italia contro il Monza, il direttore sportivo del club viola ha fatto il punto sul mercato Una vittoria sofferta contro una formazione di Serie C, un match risolto solo nel finale al termine di una prestazione non proprio esaltante. La Fiorentina elimina il Monza dalla Coppa Italia, accedendo così al turno successivo grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa, che chiude i conti dopo l’iniziale ...

Calciomercato Fiorentina – Toni versione direttore sportivo : “Viola prendi Ribery! Lo consigliai a Pradè e mi disse…” : Luca Toni veste i panni di direttore sportivo e consiglia alla Fiorentina un colpo di spessore internazionale: l’ex bomber spinge per l’arrivo di Franck Ribery La Fiorentina di Rocco Commisso non ha ancora effettuato il suo grande colpo di mercato. Il neo patron Viola ha trattenuto Federico Chiesa, resistendo alle tante avance dei top club, ma non ha ancora piazzato l’acquisto in grado di scaldare la piazza. Serve un nome ...

Fiorentina - Pulgar punta in alto : gli obiettivi ed il punto di forza - il retroscena di Pradè : “Sono felice di far parte di questo nuovo progetto della Fiorentina. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni. Io e Badelj abbiamo caratteristiche simili e ho tanto da imparare da lui, voglio dare il mio contributo. Ho visitato Firenze con la mia famiglia nei mesi scorsi, è una città bellissima”. Prime parole da calciatore della Fiorentina per Erick Pulgar, 25 anni, proveniente dal Bologna. “Con ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé fa il punto : “Lirola - Balotelli - Chiesa - Rafinha - Borja Valero - vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina, il direttore sportivo viola Daniele Pradé fa il punto generale tra entrate e uscite della squadra: parla di Balotelli, Lirola, della situazione Chiesa e anche di Rafinha. Ecco le sue parole. Fiorentina sconfitta contro il Benfica, lite Montella-Chiesa: Barone infastidito, spunta un sostituto [FOTO] Fiorentina, le parole di Montella e Commisso: “Tanti spunti positivi. Voglio più tifosi viola negli ...

Calciomercato Fiorentina - le rivelazioni del ds Pradé : “Balotelli non arriva - la situazione Chiesa è chiara” : Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato del mercato viola, soffermandosi su Balotelli e sul futuro di Chiesa La Fiorentina continua a lavorare sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Rocco Commisso, il suo braccio destro Barone e il ds Pradé non lasciano nulla di intentato, seguendo quei profili giusti per il calcio del proprio allenatore. Massimo Paolone/LaPresse Sugli ...

Fiorentina - Giuseppe Rossi elogia Commisso - difende Chiesa e si propone : “Se Pradè mi chiamasse…” : “Commisso può fare grandissime cose alla Fiorentina. E’ uno spettacolo vedere un italo-americano entrare nel calcio, specialmente nella serie A. E’un onore per me perché anche io sono italo-americano. E’ bello vedere uno che arriva dalle mie parti, siamo a 15-20′ di distanza, è un onore vedere lui che ha fatto la storia qui in America ed ora la sta facendo nel calcio italiano. Ho tanti amici nei New York ...

Fiorentina – Pradè e quel pensiero speciale per Astori : “quando me ne andai dalla Fiorentina mi chiamò e gli feci una promessa” : Pradè dal cuore d’oro in conferenza stampa: i nuovo direttore sportivo della Fiorentina e quello speciale pensiero per Davide Astori Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Daniele Pradè, nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Il dirigente sportivo romano ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, sbilanciandosi sul mercato e sulla squadra viola per la prossima stagione. LaPresse/Jennifer Lorenzini Non è ...

Fiorentina - Pradè : «Abbiamo 75 giocatori - 60 non funzionali» : La nuova Fiorentina di Rocco Commisso ha visto il ritorno di un dirigente che era rimasto legato all’ambiente viola, quello di Daniele Pradè, tornato nelle vsti di direttore sportivo. In occasione della conferenza di presentazione si è detto entusiasta di poter lavorare ancora nel club toscano, che vuole mettersi alle spalle una stagione in cui […] L'articolo Fiorentina, Pradè: «Abbiamo 75 giocatori, 60 non funzionali» è stato ...

Fiorentina - Pradè si presenta : “Veretout vuole andare via - con Chiesa parlerò a breve. Astori? Ecco cosa gli avevo promesso” : Il nuovo direttore sportivo si è presentato oggi alla stampa, parlando degli obiettivi di mercato della Fiorentina e facendo una rivelazione su Astori E’ cominciata ufficialmente il primo di luglio la nuova avventura di Daniele Pradè alla Fiorentina, il nuovo direttore sportivo però lavora ormai da giorni per costruire la nuova squadra da affidare a Montella. LaPresse/Jennifer Lorenzini Oggi Pradè è apparso in sala stampa davanti ai ...