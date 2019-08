Fiorentina-Napoli 3-4 | le pagelle | Callejon | Insigne e Mertens show Delude un azzurro

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 24 agosto 2019)3-4, le3-4, LE: Alex MERET 6 – Solo per pochi centimetri non gli riesce il miracolo sul colpo di testa di Mikenkovic, dove però sbaglia l’aggancio. Incolpevole sul gol di Boateng che la piazza in maniera perfetta. Per il resto si fa trovare pronto. Kostas MANOLAS 6 – Buona la prima! Il difensore greco mostra autorevolezza al suo esordio in maglia azzurra. Qualche imprecisione in fase di appoggio ma riesce a tenere botta sugli attaccanti viola. Anche in area avversaria fa sentire la sua presenza. Kalidou KOULIBALY 6 – Qualche errore soprattutto nella fase iniziale del match, quando gli avversari gli sbucano da tutte le parti, disorientandolo. Nel finale sbaglia l’uscita su Chiesa, ma nei restanti minuti di gioco chiude ogni varco spadroneggiando come suo solito Giovanni DI LORENZO 6 – Copre ...

