Uomini e Donne | dopo le polemiche | Maria De Filippi e Raffaella Mennoia passano le

Uomini e Donne - Serpa deride la Mennoia su Instagram : 'La verità la libera' : A poche ore dalla riapparizione di Raffaella Mennoia su social newtork, l'autrice televisiva è stata nuovamente vittima di una frecciatina da parte di Mario Serpa, uno dei suoi antagonisti nella bufera mediatica che si è scatenata intorno alla romana e al suo programma Uomini e Donne. La fedelissima collaboratrice di Maria De Filippi aveva deciso di riapparire su Instagram per inviare un chiaro messaggio a tutti i coloro che erano stati ...

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia - relax a bordo dello yacht dopo le polemiche su Uomini e Donne : Maria De Filippi e Raffaella Mennoia si sono lasciate alle spalle le polemiche che hanno investito il programma 'Uomini e Donne'. La conduttrice e l'autrice sono state paparazzate dal settimanale 'Gente' a bordo di uno yacht a Orbetello, in compagnia del figlio della De Filippi, Gabriele Costanzo, di amici e collaboratori.Continua a leggere

Uomini e donne nel caos - Raffaella Mennoia rompe il silenzio : Sono passate alcune settimane da quando prima Mario Serpa e poi la ex tronista di Uomini e donne Teresa Cilia hanno sollevato un polverone sulla trasmissione di Maria De Filippi accusando, tra le altre cose, l’autrice Raffaella Mennoia di poca trasparenza e di nascondere le magagne di alcuni protagonisti della trasmissione. Ne è seguito un botta e risposta che ha coinvolto anche altri volti legati al dating show, come Karina Cascella, ...

Ida Platano di Uomini e Donne mai così sensuale. E manda tutti in tilt : foto : Da quando ha messo definitivamente un punto alla sua storia difficilissima con Riccardo Guarnieri, Ida Platano è rinata. La dama del trono over di Uomini e Donne sembra aver ritrovato il sorriso dopo tante sofferenze e a quanto pare ora è pronta ad aprirsi a nuove conoscenze. Da tempo si rincorre la voce che a settembre la rivedremo in studio, da Maria De Filippi. Perché a Uomini e Donne Ida non è riuscita a trovare l’amore, ma un’amica vera sì. ...

Maria De Filippi in vacanza con Raffaella Mennoia dopo lo scandalo di Uomini e Donne FOTO : Raffaella Mennoia e Maria De Filippi: vacanze insieme ad Ansedonia Lo scandalo che ha travolto recentemente Uomini e Donne non ha annullato i consueti impegni estivi di Maria De Filippi e Raffaella Mennoia. Ogni anno, ad agosto, l’autrice del Trono Classico e di Temptation Island Nip e Vip trascorre qualche giorno di relax nella villa […] L'articolo Maria De Filippi in vacanza con Raffaella Mennoia dopo lo scandalo di Uomini e Donne ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari è stata molestata : il racconto choc : Valentina Dallari di Uomini e Donne vittima di molestie: il racconto Attimi di paura e terrore per Valentina Dallari: è stata molestata. La tronista di Uomini e Donne nel 2015 ha raccontato l’episodio inquietante sul suo profilo Instagram e ha lasciato davvero senza parole. Valentina Dallari è stata inseguita da un uomo fino a sotto casa, dal parchetto dove si trovava. Mentre stava aprendo la porta, l’uomo in questione ...

Uomini e Donne - Teresa e Andrea lontani : “Te l’avrei detto in privato ma…” : U&D ultime notizie, la lontananza di Teresa e Andrea si fa sentire: scambio di messaggi social La favola di Andrea e Teresa di Uomini e Donne non ha fine. Sono sempre più innamorati e le dediche d’amore sono onnipresenti sui loro profili social: l’ultimo messaggio di Andrea Dal Corso ha spiazzato la sua fidanzata, che […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Andrea lontani: “Te l’avrei detto in privato ...

Uomini e donne - Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si dicono addio? Le loro parole : Un’altra coppia nata a Uomini e donne si dice addio. Non tutte le ciambelle riescono col buco e per qualcuno che si innamora nello studio di Maria De Filippi e fa anche figli (ultimi in ordine di tempo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione), tanti altri vedono sgretolarsi le relazioni sbocciate nel dating show di Canale 5. Questa volta parliamo di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Lui, tronista nel 2016, scelse lei per una storia che ...

Uomini e Donne : la Mennoia torna a parlare 'Ho letto degli insulti gravissimi' : Raffaella Mennoia è tornata attiva su Instagram, nelle scorse ore la collaboratrice di Maria De Filippi ha finalmente rotto il silenzio che l'accompagnava da ormai tre settimane. Dopo gli ultimi attacchi da parte di Teresa Cilia e Mario Serpa, la romana aveva deciso di adottare la tattica del silenzio, lasciando che fossero i suoi colleghi a difenderla. Nel messaggio diretto agli haters, la Mennoia ha fatto sapere di essere stata vittima di ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia Rompe il Silenzio e Risponde Alle Accuse! : Dopo giorni di Silenzio in merito alla diatriba su Uomini e Donne, Raffaella Mennoia replica Alle accuse, dopo la lunga polemica con Teresa e Mario. Nessuna risposta diretta, arriverà a Uomini e Donne? Raffaella Mennoia per un paio di settimane ha lasciato sfogare gli altri. Teresa Cilia da una parte, alcuni membri della redazione di Uomini e Donne, compreso Rudy Zerbi, dall’altra. Ora però che le vacanze anche per lei stanno per finire, ...

Uomini e Donne Over - Ida Platano ammette : “Mi sono persa varie volte” : Ida Platano del Trono Over confessa: “La mia vita come le montagne russe” Tra poche settimane tornerà in onda su Canale 5 la nuovissima edizione di Uomini e Donne Over. E ovviamente l’attesa da parte dei telespettatori è tanta. Ma non è finita qua perchè una delle protagoniste della trasmissione ha fatto molto parlare in queste ore per via di un suo lunghissimo post scritto su instagram. Chi? Ida Platano. Quest’ultima ha ...

Uomini e Donne Raffaella Mennoia - silenzio rotto : “Ho dovuto riflettere” : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia rompe un silenzio lungo 15 giorni. L’autrice torna a parlare della bufera da cui è stata investita: “Ho dovuto fare delle riflessioni” Dopo 15 giorni di silenzio, Raffaella Mennoia torna a parlare. L’autrice di Uomini e Donne, finita nell’occhio del ciclone dopo le accuse che le hanno lanciato Mario Serpa […] L'articolo Uomini e Donne Raffaella Mennoia, silenzio rotto: ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti : 'La mia fidanzata? Bella e pulita' - Trono Over - : Uomini e Donne, Trono Over anticipazioni e news: Gemma Galgani torna nel parterre, mentre Giorgio Manetti parla della sua fidanzata

Uomini E DONNE/ Ida Platano : 'Ho ritrovato me stessa e il sorriso!' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over anticipazioni e news: Gemma Galgani torna nel parterre, mentre Ida Platano scrive un profondo messaggio su Instagram