Vladimir Luxuria su Er Faina a Temptation | ' Sguazza nella Tv che critica | coerenza zero'

Vladimir Luxuria/ 'Sono transgender da più punti di vista - dalla politica ai reality' : Vladimir Luxuria in replica al Maurizio Costanzo Show. 'Sono ben consapevole di essere nato maschio, di sesso maschile, all'anagrafe. Mi sento una donna transgender, non una donna'

Vladimir Luxuria - felice in bikini per la prima volta - parla del suo passato trasgressivo : Vladimir Luxuria è sicuramente una delle figure di riferimento più importanti per la comunità LGBTQ+ italiana, oltre che tra le più amate. É lei che ha portato il Gay Pride in Italia (assieme a Imma Battaglia) nel 1994, a Roma, e da allora ha sempre combattuto, in tv e fuori, per i diritti di gay, lesbiche, bisex, transessuali e tutti coloro che si identificano nella comunità rainbow, fieramente rappresentata da una bandiera a strisce di colori, ...

Vladimir Luxuria sono orgogliosa per quello che sono : Vladimir Luxuria posa in bikini per il settimanale “Chi” e dice: “Ho 54 anni e guarda qua! Credo di dover essere orgogliosa di quello che sono. E di quello che sono diventata”. “Non ho un fidanzato. Ma ho le mie esigenze di cinquantinager. Ho amici. Che poi io sono ancora dell’idea di fare l’amore così, senza troppi fronzoli e invece incontro spesso persone che per questioni di fantasia alla fine devo allontanare”. “C’è stato un periodo ...

Vladimir Luxuria single felice : “Nessun tecnico Mediaset nella mia vita. Semmai uomini con gusti particolari : la storia con “il sadomaso” per esempio…” : Nessun tecnico Mediaset all’orizzonte. Vladimir Luxuria smentisce sul settimanale Chi – dove posa in bikini a 54 anni – di aver vissuto una torbida relazione di sesso e amore, dietro le quinte degli studi di Cologno Monzese. “Ogni tanto ci sono delle persone che io ringrazio perché si prendono a cuore la mia situazione, ma non c’è nessun tecnico, ma neanche della Rai e neanche di La7”, spiega ironicamente Vladimir. Quindi molto ...

“La mia prima volta in bikini”. Vladimir Luxuria ‘boom’. Nessuno l’ha mai vista così : Cinquataquattro anni e non sentirli. Per la prima volta Vladimir Luxuria si mostra in bikini e finisce sulla cover della rivista Chi. Felice, di questa intervista e di questo regalo fatto dai giornalisti della rivista Chi, Luxuria condivide anche questo scatto sui social. “Mi sono guardata allo specchio e ho detto: ‘Oh, ho 54 anni e guarda qua!’. Credo di dover essere orgogliosa di quello che sono. E di quello che sono diventata”, ha scritto ...

Caterina Balivo rinuncia al Milano Pride - Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria la difendono : È notizia di alcuni giorni fa che Caterina Balivo, inizialmente designata come madrina del Milano Pride 2019, ha deciso di rinunciare all'incarico - in accordo con gli organizzatori della manifestazione - a seguito delle polemiche sollevate online da parte della comunità LGBT, indignata per la scelta della convocazione alla testa del corteo della conduttrice, più volte protagonista di scivoloni proprio legati ai temi cari alla ...

Vladimir Luxuria tradita dal suo fidanzato? L'indiscrezione : La vita sentimentale di Vladimir Luxuria era praticamente avvolta nel mistero: nulla, infatti, si sapeva circa l'eventuale presenza di un fidanzato nella vita dell'ex deputata, attivista, scrittrice e opinionista in tantissimi programmi televisivi tra i quali i talk show condotti da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live - Non è la D'Urso.Stando ad un gossip pubblicato dal settimanale Oggi, Vladimir ...