Una ventinovenne malata di cancro muore | rinunciando alle cure | per far nascere la figlia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una donna nigeriana di 29 anni,di tumore al seno, ha scelto di morire,che avrebbero potuto salvarla, per farla. Questa storia che parla del coraggio enorme di una madre è avvenuta a Treviso e a riportarla è Il Mattino di Padova. Glory Obibo è morta domenica mattina, stretta nell’abbraccio di suo marito Samuele Nascimben e della piccola partorita meno di tre mesi fa. Si è spenta con il sorriso di chi sapeva di aver fatto quello che voleva, ciò che si sentiva di dover fare.Leggi l’articolo integrale su Il Mattino di Padova.

