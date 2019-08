Nel 2050 il Mediterraneo rischia di essere più alto di 20 centimetri

Clima - von der Leyen : “L’UE carbon neutral Nel 2050” : “Dovremo attuare nuove iniziative più ambiziose per la lotta al cambiamento Climatico, vorrei che nel 2050 l’Unione Europea sia un continente carbon neutral, è un obiettivo ambizioso ma dobbiamo agire. Per questo cercheremo di introdurre un fondo di transizione per aiutare le regioni più colpite dal cambiamento“: lo ha dichiarato la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen, oggi a Roma al fianco del ...

Svolta “green” a New York : obiettivo emissioni zero Nel 2050 : Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento finalizzato a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2040, il 70% entro il 2030. E’ un programma ambizioso quello del “Green New Deal” per lo Stato USA: l’obiettivo è eliminare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Entro questa data, infatti, ci si aspetta di poter avere energia da fonti che non prevedano ...

L’Ue di Von der Leyen : salario minimo europeo ed emissioni zero Nel 2050 : STRASBURGO – La presidente designata della Commissione europea Ursula von der Leyen è riuscita oggi qui a Strasburgo a scaldare i cuori di molti deputati, probabilmente una...

Clima : secondo uno studio svizzero - Nel 2050 Milano rischia di diventare calda come Dallas : Il 2050 sembra una data sempre più rilevante per la crisi Climatica. Appena alcune settimane fa uno studio aveva rivelato che quella potrebbe essere la data limite che vedrà un collasso Climatico. Ora, una nuova ricerca fatta a Zurigo afferma che, se anche non si dovesse arrivare a vere e proprie catastrofi, entro la metà del secolo moltissime città potrebbero raggiungere temperature ben diverse da quelle a cui ora sono abituate. Zone come ...

Sos clima : Nel 2050 Milano sarà rovente come Dallas : Oltre tre quarti delle principali città del pianeta subiranno cambiamenti "sorprendenti" per temperatura e piovosità, avvertono i ricercatori dell'Università ETH di Zurigo

L’impatto sul clima del vapore degli aeroplani triplicherà Nel 2050 (ma non sono scie chimiche) : (foto: Alberto Masnovo via Getty Images) Le scie di condensazione (o di vapore) degli aeroplani, che non sono le scie chimiche dell’omonimo complotto, sono nuvole artificiali di vapore acqueo condensato, che possono formarsi al passaggio degli aerei. E che intrappolano il calore nell’atmosfera terrestre con un impatto importante sul clima. Basti pensare che le scie di vapore hanno contribuito al riscaldamento dell’atmosfera più ...

La Terra collasserà Nel 2050 a causa del cambiamento climatico secondo studio australiano : La fine del mondo (per come lo conosciamo) potrebbe essere molto più vicina di quanto pensassimo. secondo un nuovo studio scientifico, il 2050 potrebbe essere la data limite. Dopo inizierà un collasso ambientale dovuto al cambiamento climatico che renderà inabitabili larghe porzioni del pianeta. Se le cose dovessero infatti continuare come stanno al momento, tra trent'anni ci sarà il definitivo innalzamento di 3° della temperatura terrestre, ...

