Wolverhampton-Manchester United 1-1 | Pogba sbaglia un rigore | indicazioni importanti per

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) PREMIER LEAGUE – Termina in parità, il Monday Night in Premier League. Al Molineaux la squadra di Solskjaer non va oltre l’1-1 concheun calcio di. Primo tempo appannaggio del. I Red Devils giocano meglio, ma non riescono a creare pericoli fino al 27′. Alla prima occasione lopassa. Rashford pesca Martial, che dal limite dell’area piccola calcia di sinistro sul primo palo beffando Rui Patricio. Nella ripresa entra un altro. I lupi cambiano decisamente marcia e sfiorano il gol al 54′: punizione di Ruben Neves che pesca la testa di Raul Jimenez, spizzata perfetta ma palla sul palo a De Gea battuto. Il gol dei Wolves è però nell’aria e arriva un minuto più tardi. Sulla battuta di un calcio d’angolo la palla arriva a Ruben Neves, che dal limite ...

SkySport : ???? #PremierLeague – 2^ giornata ?? #WolverhamptonManchesterUnited 1-1 ? #Martial (27’) ? #Neves (55’) ?… - Toro_News : Chi ha visto la partita dei prossimi avversari del Torino? ?? - CalcioWeb : #PremierLeague, #Wolverhampton-#ManchesterUnited 1-1 ?? #Pogba sbaglia un rigore: le indicazioni per il #Torino ?? -