Fundo è il nuovo servizio di Google per incontrare virtualmente celebrità

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 19 agosto 2019)è ilinteressante e originale progetto diparte dell’iniziativa Area 120 Incubator che si dedica a fan didi ogni tipo. Infatti, viene definito come meet-and-greet service ossia uno spazio dove poteruna qualsivoglia personalità di spicco grazie a un sistema di videochat. Più di mille parole vale un esempio … L'articoloè ildiperproviene da TuttoAndroid.

Oriana27338145 : @StaseraItalia Pasquino ha fatto un nuovo governo da paura!! E poi dice dulcis in fundo che l'Europa vuole aiutare… - nino43811004 : Volete fare un scommessa col nuovo governo 5 stelle( democrazia cristiana ) pd (comunisti italiani) arriveranno tas… - Sancho979 : Ricapitolando: 13 anni per fare un disco, il primo singolo è decisamente discutibile, la special edition in pre-or… -