Milano | Comune lancia 4 avvisi pubblici per promuovere cultura digitale

Milano - monopattini elettrici via dalle strade in 3 giorni. L'ordine del Comune ai gestori : Milano, monopattini elettrici via dalle strade in 3 giorni. L'ordine del Comune ai gestori L'amministrazione vieta il noleggio dei mezzi a due ruote finché non sarà pronto il bando e non saranno installati i cartelli previsti dalla legge. Il documento è firmato dagli assessori Anna Scavuzzo (Sicurezza) e Marco Granelli ...

Il comune di Milano ha ordinato alle società che noleggiano monopattini elettrici di rimuoverli dalle strade : Mercoledì, il comune di Milano ha ordinato alle aziende noleggiano monopattini elettrici in città di rimuovere i propri mezzi dalle strade entro tre giorni. L’assessora alla Sicurezza e vicesindaca Anna Scavuzzo e l’assessore alla Mobilità Marco Granelli hanno inviato una lettera

Milano : donna ferita - De Corato - 'risse e aggressioni ma Comune assente' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Gli ultimi casi di cronaca nera a Milano "sono sintomatici della sfrontatezza che hanno ormai gli immigrati a Milano. Stranieri che stanno facendo sprofondare nel caos la città in pieno agosto con risse ed aggressioni. Questo senso di impunità e di mancanza di rispetto

Lavoro : da Comune Milano 1 - 6 mln per aspiranti imprenditori 'di periferia' (2) : (AdnKronos) - Il bando “Prossima Impresa”, realizzato insieme a Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si pone in sintonia con le azioni condotte in questi anni dall’amministrazione volte a creare sul territorio cittadino un ecosistema favorevole all’insediamento, alla crescita e allo svi

Lavoro : da Comune Milano 1 - 6 mln per aspiranti imprenditori 'di periferia' : Milano, 2 ago. (AdnKronos) - Animare e vivacizzare i quartieri periferici di Milano con nuove imprese o negozi di vicinato che abbiano almeno una vetrina su strada, al fine di migliorare la qualità della vita nelle zone più decentrate della città. E' l'obiettivo di 'Prossima Impresa', il provvedimen

Milano : Comune vieta in Darsena bottiglie di vetro - lattine e aste selfie : Milano, 3 ago. (AdnKronos) – Via dalla Darsena di Milano le bottiglie di vetro e le aste per fare i selfie. Entra in vigore da oggi l’ordinanza che vieta di portarsi appresso nel popolare luogo della movida milanese contenitori in vetro, lattine, bottiglie di plastica con il tappo, aste per selfie e fuochi artificiali. Inibito anche l’esercizio del commercio itinerante, compreso il cosiddetto street ...

Milano : Comune vieta in Darsena bottiglie di vetro - lattine e aste selfie (2) : (AdnKronos) – L’ordinanza specifica che dalle 00.01 del 3 agosto alla mezzanotte di domenica 1 settembre nell’area della Darsena, compresa tra Piazza XXIV Maggio, viale Gorizia, via Codara, Piazzale Cantore e Viale Gabriele D’Annunzio, è vietato ‘introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipo, bottiglie di ...

Il Comune di Milano ha ricordato il 72esimo anniversario della tragedia di Albenga : Milano non dimentica. Si è tenuta davanti al monumento dedicato alle piccole vittime milanesi di Albenga nel Cimitero Maggiore, la

Milano. Raccolta delle domande per la selezione di 350 nuove risorse per i servizi del Comune : Milano investe su formazione, sicurezza e competenze tecniche per far crescere la qualità dei suoi servizi. Sono aperti sino al

Concorsi Comune Milano : pubblicati 11 bandi per 350 posti : Il Comune di Milano assume 350 nuove figure professionali e per farlo ha bandito ben 11 Concorsi. Sono del resto tante e svariate le opportunità lavorative della città lombarda e in alcuni casi i candidati potranno partecipare anche con la licenza media. Per cui fondamentale sarà leggere con attenzione il bando relativo alla figura per la quale si intende partecipare al concorso. Si può fare attraverso il sito del Comune di Milano a questo ...

Concorsi Comune Milano 2019 : bandi per 1000 posti - ecco i requisiti : Concorsi Comune Milano 2019: bandi per 1000 posti, ecco i requisiti Concorsi Comune Milano 2019: sono stati pubblicati i primi bandi dopo l’accordo tra l’amministrazione comunale e le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu sul piano occupazionale 2019. I bandi che saranno pubblicati risulteranno finalizzati al reclutamento di circa 1.000 nuove risorse entro la fine dell’anno, che svolgeranno un ruolo compensativo andando a rimpiazzare ...

Concorsi Comune Milano 2019 - in arrivo 1000 assunzioni : pubblicati i primi bandi : pubblicati i primi bandi dei Concorsi Comune Milano. Siglato l’accordo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu per il piano occupazionale dell’anno in corso. Saranno diverse le figure ricercate per un totale inserimento di 1.000 professionisti entro il 2019. Vediamo tutti i dettagli. Concorsi Pubblici in corso Concorsi Comune Milano: il piano assunzionale Oltre 1.000 assunzioni al Comune ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Stefanel lascia la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e il Comune, fa sapere una nota, ha pronto un nuovo bando per assegnare i negozi. Il gruppo dell’abbigliamento, per cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato qualche giorno fa lo stato d’insolvenza, occupa attualmente due unità commerciali di Piazza Duomo 21, per un totale di 568 metri quadrati, che saranno suddivisi in due ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune per gli spazi (3) : (AdnKronos) – Più in generale, l’aggiudicazione degli spazi avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di un’offerta tecnica (punteggio massimo 60 punti) e di un’offerta economica (massimo 40 punti). Otterranno le valutazioni più alte i progetti commerciali di abbigliamento, design, profumeria di lusso, arte, antiquariato che dimostrino di essere legate ...