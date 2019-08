Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Migranti - Tar Lazio accoglie ricorso Open Arms : ?può entrare in acque italiane : Il Tar del Lazio sospende il divieto d'ingresso nelle acque italiane della nave Open Arms, in mare da 13 giorni. La Ong: il tribunale ha evidenziato necessità e urgenza dell’approdo, tutelata dignità delle persone

Ocean Viking - altro soccorso di Migranti. Italia - crisi di governo e nuova invasione delle Ong : Italia sull'orlo della crisi di governo e di un'altra imponente invasione di migranti. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere hanno completato "un soccorso critico". "Pochi minuti dopo che i giubbotti di salvataggio erano stati distribuiti - spiegano le ong su Twitter -, un tubo di gomma della fr

Migranti - quarto soccorso per la Ocean Viking. Il gommone si sgonfia - persone in acqua. Ora a bordo sono 356 : Con quelli della Open Arms salgono a 500 le persone soccorse in attesa di un porto. Emergenza a Lesbo: 1500 arrivi in un sol giorno

Open Arms ha soccorso altri 39 Migranti - ma continua a non avere un porto sicuro dove farli sbarcare : Nella notte tra venerdì e sabato la nave della ong spagnola Open Arms ha soccorso 39 migranti su richiesta delle autorità di Malta, che avevano a loro volta ricevuto la segnalazione di un barcone in difficoltà nella loro zona SAR

La nave Open Arms ha soccorso 123 Migranti : anche donne incinte e bambini : L’imbarcazione della ong spangola ha recuperato migranti da due imbarcazioni al largo della Libia: «Non si sarebbero salvati»

La nave Alan Kurdi ha soccorso 40 Migranti al largo della Libia : La nave Alan Kurdi, gestita dalla ong tedesca Sea Eye, ha detto di aver soccorso 40 persone che questa mattina si trovavano su un gommone nel mar Mediterraneo, al largo della Libia. Sea Eye ha scritto in un tweet che

Peschereccio italiano al largo di Malta in soccorso a 50 Migranti : "Non li lasciamo" : “Non li avremmo mai lasciati alla deriva, torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremo conosciuto la loro sorte”. Lo dice il comandante Carlo Giarratano del motoPeschereccio di Sciacca (Ag) “Accursio Giarratano”, che da stanotte è bloccato in mare aperto dopo che l’equipaggio ha soccorso una cinquantina di migranti a bordo di un gommone, a circa cinquanta miglia da Malta.Intanto una motovedetta ...

Migranti - Sos Mediterranée e Msf riprendono il soccorso in mare. Salvini attacca ong e scrive alla Francia : “Non siamo campo profughi Ue” : La ong francese Sos Mediterranée e Medici senza frontiere sono tornati in mare con una nuova nave, la Ocean Viking, per riprendere la ricerca e il soccorso di Migranti nel Mediterraneo. Lo hanno reso noto oggi le organizzazioni, che fino al 2018 operavano sulla nave Aquarius. L’Ocean Viking batte bandiera norvegese e opererà con un equipaggio di 31 membri, tra cui 13 soccorritori di mare Sos Mediterranée e 9 membri di Msf. “Da un anno ...

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - E' già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finan

Migranti - Salvini dopo vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...