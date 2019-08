Tennis | WTA Cincinnati 2019 | i risultati del 12 agosto Avanti Venus Williams e Maria

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : Camila Giorgi spazzata via in un’ora all’esordio da Maria Sakkari : Dura poco più di un’ora di gioco il torneo WTA Premier 5 di Cincinnati per Camila Giorgi: sul cemento outdoor statunitense l’azzurra viene battuta in appena 65 minuti di gioco dalla greca Maria Sakkari, che si impone nettamente con il punteggio di 6-3 6-0 ed affronterà al secondo turno la ceca Petra Kvitova, numero 6 del seeding. Nel primo set si assiste ad una serie di break e controbreak, che dura cinque giochi: la prima a spezzare ...

Tennis - Ranking WTA (12 agosto) : Naomi Osaka torna in vetta - Serena Williams n.8 - Camila Giori n.1 italiana : Cambia la vetta del Ranking WTA. La giapponese Naomi Osaka torna a comandare, grazie ai risultati emersi nella Rogers Cup a Toronto. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova, in una graduatoria molto corta. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Serena Williams, che finalista in Canada (costretta però al ritiro ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati delle semifinali. Serena Williams vince in rimonta ed affronterà Bianca Vanessa Andreescu : Decisa la finalissima del torneo WTA Premier 5 di Toronto: si affronteranno, sul cemento outdoor canadese, la padrona di casa Bianca Vanessa Andreescu e la statunitense Serena Williams, numero otto del seeding. In caso di successo la canadese ritoccherebbe il proprio best ranking fino al numero 14, mentre l’americana in ogni caso resterebbe all’ottavo posto delle classifiche. Andreescu supera, in una partita molto combattuta, ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati dei quarti di finale. Naomi Osaka esce ma torna numero uno al mondo : Fioccano le eliminazioni eccellenti nei quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Montreal: sul cemento outdoor canadese oggi escono ben quattro teste di serie e si risolve il rebus per la nuova regina del Tennis mondiale, che da lunedì tornerà ad essere la nipponica Naomi Osaka, mentre la boema Karolina Pliskova resterà al numero 3. Nella parte alta del tabellone la statunitense Sofia Kenin batte per 7-6 (2) 6-4 la numero 6 del seeding, ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Continua il duello per il numero uno tra Naomi Osaka e Karolina Pliskova : Continua il duello per il numero uno mondiale del ranking WTA di Tennis: sia la nipponica Naomi Osaka che la ceca Karolina Pliskova superano gli ottavi di finale del torneo Premier 5 di Montreal e proseguono nella battaglia per il trono mondiale della racchetta femminile. Sul cemento outdoor canadese la nipponica supera la qualificata polacca Iga Swiatek ed ora attende ai quarti la statunitense Serena Williams, che batte in due partite la ...

Tennis - Naomi Osaka si riprende virtualmente il numero 1 WTA. Ora sarà duello con Karolina Pliskova : Naomi Osaka ritorna (per il momento) sul tetto del mondo: la nipponica nella notte italiana ha beneficiato del ritiro della teutonica Tatjana Maria nel secondo turno del torneo WTA Premier 5 di Toronto. Sul cemento canadese la giapponese ha centrato così gli ottavi ed è tornata virtualmente sul trono del ranking. L’asiatica infatti con i punti già incamerati ha scavalcato l’australiana Ashleigh Barty, fuori all’esordio ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati di mercoledì 7 agosto. Faticano Pliskova - Svitolina e Halep - senza problemi Serena Williams : Giornata ricca di grandi partite la terza del WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto che ha visto il completamento degli incontri di secondo turno. Hanno vinto quasi tutte le big che sono scese in campo ma c’è chi ha ha avuto pochi problemi come la statunitense Serena Williams, che ha rifilato un doppio 6-3 alla belga Elise Mertens, o la giapponese numero due del mondo Naomi Osaka, che sul 6-2 in suo favore ha beneficiato del ritiro della ...

WTA Toronto – Sloane Stephens sconfitta all’esordio : la Tennista americana cede a Bouzkova in due set : Sloane Stephens ko all’esordio nel WTA di Toronto: la tennista americana ko contro la ceca Bouzkovca in due set Ancora un ko al primo turno per Sloane Stephens. Dopo la rapida eliminazione nel WTA di Washington in favore di Peterson, la tennista americana stecca ancora all’esordio sul cemento canadese del WTA di Montreal. La numero 8 al mondo alza bandiera bianca dopo 1 ora e 43 minuti di gioco contro la ceca Marie Bouzkova, numero 91 del ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati del 6 agosto. Subito fuori Ashleigh Barty e Sloane Stephens - al terzo turno Kiki Bertens : Giornata ricca di gare per il torneo WTA Premier 5 di Toronto, in Canada: completato il primo turno di incontri, dato il via al secondo, con i primi tre dei sedici confronti. Esce al turno d’esordio Camila Giorgi: l’azzurra viene superata piuttosto nettamente dalla bielorussa Victoria Azarenka con un duplice 6-2. Altri risultati di rilievo della prima tornata vedono le eliminazioni della russa Maria Sharapova, rimontata e battuta ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : Camila Giorgi esce al primo turno. Azarenka supera nettamente in due set l’azzurra : Troppa Vika Azarenka per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Toronto (Canada). L’azzurra, reduce dalla finale del WTA di Washington (Stati Uniti), esce di scena contro la bielorussa (n.39 del mondo). Un successo netto quello di Azarenka per 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di gioco. Giorgi non ha mai trovato la misura dei suoi colpi, soffrendo invece la forza da fondo della propria rivale, impostasi con una certa facilità. Nel primo set, ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : esordio vincente per Wozniacki - eliminate Sharapova e Kerber : E’ iniziato il torneo WTA di Toronto. Ottimo esordio per Caroline Wozniacki, che ha superato in due set la kazaka Yulia Putintseva in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Buona la prima anche per la belga Elise Mertens, prossima avversaria di Serena Williams, che ha battuto in rimonta la bielorussa Sasnovich per 3-6 6-3 6-1. Due eliminazioni eccellenti al primo turno: Maria Sharapova ed Angelique Kerber. La russa aveva vinto il primo set ...

Tennis - Ranking WTA : Ashleigh Barty sempre in vetta su Osaka e Pliskova - Camila Giorgi risale alla 52 : Si registrano pochissimi cambiamenti questa settimana per quanto riguarda il Ranking WTA. Al comando rimane inossidabile l’australiana Ashleigh Barty con 6605 punti poco meno di 400 sulla giapponese Naomi Osaka che, a fine mese inizierà a difendere i punti del successo agli US Open 2018. Terza posizione con 6055 per la ceca Karolina Pliskova insidiata da vicino dalla vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep. L’unica novità ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : Saisai Zheng sorprende anche Aryna Sabalenka e fa suo il secondo titolo in carriera : La settimana Tennistica della cinese Saisai Zheng ha il suo lieto fine: dopo aver messo in ginocchio tre teste di serie negli ottavi, nei quarti e in semifinale, la nativa di Shaanxi sorprende anche la quarta, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding, per 6-3 7-6(3) e vince il WTA Premier di San Jose. Per Zheng si tratta del secondo torneo vinto sul circuito maggiore, il primo a livello Premier: il successo le consente di salire al ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : il tabellone ai raggi X. Possibile quarto di finale tra Serena Williams e Naomi Osaka : Come tutti i tornei femminili di grande ma anche di minore importanza anche il WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto ha un pronostico incertissimo, tanto più che il campo di partecipazione è galattico: delle big mancherà solo Petra Kvitova, che ha dichiarato forfait per un infortunio al braccio. Vediamo quale sarà il cammino nel tabellone delle prime quattro teste di serie. Allo stesso modo del corrispettivo torneo maschile che si ...