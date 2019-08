In ricordo del padre si fa accompagnare all’altare dall’uomo che ha il suo cuore | “Ho

Morte Nadia Toffa - il ricordo del mondo dello spettacolo sui social : Siamo davanti a ciò che non avremo mai voluto raccontarvi. La scomparsa di Nadia Toffa avvenuta oggi 13 agosto 2019 ha colto di sorpresa tutti, artisti dello spettacolo compresi. Già dalle prime ore del mattino, non appena appresa la triste notizia i social sono stati inondati da messaggi di cordoglio da parte degli spettatori che hanno seguito il lavoro della iena fino all'ultima puntata, tifato al suo fianco per combattere la malattia che ...

Nadia Toffa - Nicola Savino e il ricordo commovente della sua compagna di conduzione alle Iene : Nicola Savino, co-conduttore delle Iene insieme a Nadia Toffa, ha voluto ricordare la sua amica scomparsa poche ore fa. Savino lo ha fatto con un posto su Instagram in cui ricorda l'allegria e la...

La morte di Nadia Toffa - il ricordo delle Iene : 'Nulla sarà più come prima' : Nadia Toffa non ce l'ha fatta. La giornalista de 'Le Iene' è morta questa notte. L'annuncio è stato dalla trasmissione di Mediaset poco dopo le 7 del mattino. La malattia della conduttrice era diventata nota due anni fa, quando la Toffa si era sentita male in un albergo di Trieste ed era stata trasportata d'urgenza in elicottero in Lombardia. Nonostante le cure, dopo due anni di chemioterapia, la donna è morta. "Nulla sarà più come prima" il ...

Strage a San Marco in Lamis - il ricordo della vedova Luciani : "Non bisogna più avere paura" : La commemorazione con don Ciotti a due anni dall'esecuzione mafiosa. I fratelli Luigi e Aurelio Luciani sono vittime innocenti di mafia: erano di passaggio dove i killer stavano uccidendo il boss Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma

La chiesetta del ricordo contro la tangenziale : la battaglia del Vajont : Tony Damascelli Il sagrato di Faè è una delle poche cose che resistette al disastro del '63. Ora è minacciata Il campanile di Pirago. Il sagrato della chiesa di Faè, il rudere di una casa. Non altro, di quell'onda assassina, erano le undici meno venti di una sera, il nove di ottobre del sessantatré, nulla rimase, tra morti e distruzione, la vita cancellata dall'acqua della diga, il Vajont, il silenzio non più della notte ma della ...

Il calcio onora la memoria di Mario Cerciello Rega : la Lega Pro propone un quadrangolare in ricordo del carabiniere : La Lega Pro ha presentato la proposta di istituire un quadrangola in onore di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a coltellte a Roma La morte di Mario Cerciello Rega rappresenta uno dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi giorni. Il vicebrigadiere ha perso la vita in una torbida vicenda che lo ha visto vittima di una coppia di giovani americani, uno dei quali lo ha colpito con diverse coltellate, causandone il ...

La manifestazione in ricordo della strage di Bologna di 39 anni fa : A Bologna si ricorda l'attentato del 2 agosto 1980, quando un ordigno esplose nel mezzo della stazione centrale causando la morte di 85 persone e il ferimento di 200. Durante la commemorazione, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha detto che "la magistratura è al lavoro, un lavoro delicato dopo i pro

“I cambiamenti climatici hanno cancellato i miei ghiacciai” : lo Stelvio nel ricordo del maestro di sci Zampatti : Uno agosto, rifugio Grande Pirovano, 3mila metri e spicci sul livello del mare. Dopo le 12 è uno sciamare di tute colorate, dentro e fuori dalla porta d’ingresso. Gli sci sono parcheggiati nello spiazzo davanti all’albergo e i bambini, accompagnati dai genitori, escono dal bar al piano terra con panini e lattine di Coca-Cola tra le mani. A pochi metri si snoda la fila di chi attende con impazienza il proprio turno all’impianto ...

Virginia Marchesini : a tre anni dalla morte - il tenero ricordo della madre Anna : A tre anni dalla prematura scomparsa dell’amatissima Anna Marchesini, la figlia Virginia, in un’intensa intervista a Repubblica, ne fa un tenero ritratto, svelando lati inediti della sua straordinaria mamma. L’attrice umbra, protagonista della comicità italiana, è morta il 30 luglio del 2016, a causa dell’artrite reumatoide, ma fino all’ultimo si è dedicata con la sua arte e la sua intelligenza al suo pubblico e, ancor di più, alla persona al ...

La lettera del comandante Alfa in ricordo del carabiniere ucciso : "Basta - non siamo carne da macello" : Il comandante Alfa, nome in codice per nascondere la sua vera identità, fondatore dei gruppi speciali del Gis, ha scritto una lettera sulla morte del giovane militare ucciso con otto coltellate a Roma. Una lettera pubblicata dall’agenzia di stampa Adnkronos.“Non riesco a dormire, quel sangue mi raffredda il cuore di sofferenza e rabbia. Non trattengo l’adrenalina , quasi non mi riconosco. 40 anni nel Gis 45 al servizio ...

Salvini sull'uccisione del carabiniere : "Ai buonisti ricordo che in Usa c'è la pena di morte per gli assassini" : “Sperando che l’assassino del nostro povero carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte. Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita (lavorando ovviamente) questo sì!”. Così Matteo Salvini su Facebook.

Carabiniere ucciso - il ricordo della Iena Luigi Pelazza : "Ho perso un amico" : L'inviato del programma di Italia 1 ricorda il vicebrigadiere ucciso a Roma, conosciuto durante un servizio sulla "banda dei...