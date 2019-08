Se il Napoli non ascolta Ancelotti per gli acquisti e le cessioni | perché lo ha preso?

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2019) Ilè forte ma non si è rinforzato Resto fedele alle mie idee. E quindi confermo ancora una volta la mia ammirazione per le capacità imprenditoriali del Presidente. Che con la sua politica aziendale illuminata ha messo in cassaforte la stabilità societaria del. Ciò posto non posso non fare alcune osservazioni oggettive. Le dichiarazioni di Giuntoli sono quanto meno risibili. Come sempre risibile è l’ovvio. “Siamo già molto contenti della nostra squadra, continueremo sul nostro trend. Facciamo passettini ogni anno, proviamo a farlo ancora, l’abbiamo già fatto con Manolas, Di Lorenzo. Abbiamo già fatto un ottimo mercato, cercheremo di farlo”. Ma non ci voleva un grande esperto per stabilire che ilè già forte. È arrivato secondo negli ultimi due campionati infatti. Ma forte è anche una squadra da terzo–quarto posto. E a mio avviso con l’organico ...

matteosalvinimi : #Salvini: ogni giorno non è gradevole essere attaccato dagli alleati dei 5Stelle. Ieri ministro Ambiente Costa ha d… - SkyTG24 : A #Napoli al bar si può lasciare un caffè pagato per chi non può permetterselo: si chiama #caffèsospeso ?? Da qui n… - carlaruocco1 : Il ministro per la famiglia Locatelli, a Napoli, parlando di #AutonomiaDifferenziata ha dichiarato: 'Non c'è da sot… -