Volley femminile | Olimpiadi 2020 | Italia gigante | qualificazione in carrozza A Tokyo per

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Dominanti, schiaccianti, esaltanti. Vincenti e travolgenti. Il rullo compressore tricolore non ha lasciato spazio agli avversari, li ha letteralmente annichiliti, li ha travolti con una prova di forza di altissimo spessore tecnico. L’si è qualificata allediin maniera nitida e senza andare mai in difficoltà,ggiando a Catania e mettendo in mostra un gioco spumeggiante, emozionante, incisivo, concreto e preciso: tre vittorie per 3-0 che non lasciano spazio all’immaginazione, unica squadra ad aver staccato il pass per il Giappone senza perdere nemmeno un set e senza riscontrare delle criticità nel corso del fine settimana. Si preannunciava una vera e propria battaglia in terra siciliana, invece la nostra Nazionale ha raggiunto l’obiettivo senza faticare: una passeggiata di salute nonostante di fronte si sia trovata la potente Olanda e ...

Eurosport_IT : TOKYO 2020, ARRIVIAMO! L'Italia del volley femminile supera per 3-0 anche l'Olanda (25-23 25-17 25-22), vince il g… - giomalago : Tripudio tricolore a Catania per festeggiare #LaNazionale femminile di #Pallavolo che vola a #Tokyo2020 grazie al n… - limelight_ila : RT @Eurosport_IT: TOKYO 2020, ARRIVIAMO! L'Italia del volley femminile supera per 3-0 anche l'Olanda (25-23 25-17 25-22), vince il girone… -