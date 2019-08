Esodo estivo | domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane Possibili code

Sciopero dei casellanti e dei turnisti del 4 e 5 agosto : bollino nero nell'Esodo estivo : Le sigle sindacali Flit Cgil, Flit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti confermano lo Sciopero dei casellanti e dei turnisti previsto per il prossimo 4 e 5 agosto, in simultaneità con il primo esodo per le vacanze estive. Lo Sciopero durerà in tutto 12 ore e verrà distribuito in tre diverse fasce orarie:...Continua a leggere

Sciopero dei casellanti autostradali - bollino nero sull'Esodo estivo | Incognita maltempo : Alle barriere c'è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi telepass, con la possibilità che si formino lunghe code. Domenica 4 agosto l'agitazione è prevista dalle 10 alle 14 e dalle 18 fino alle 2 del lunedì mattina.

Esodo estivo - fine settimana da bollino nero per le strade italiane : fine settimana da bollino nero per la rete autostradale italiana. In aumento le auto in uscita dalle grandi città del nord e dirette al Sud

Previsioni traffico 27-28 luglio : al via l’Esodo estivo - i bollini rossi e neri del weekend : Secondo le Previsioni del traffico del prossimo weekend, sono previsti bollini rossi sia sabato 27 luglio e domenica 28, quando comincerà il grande esodo estivo. I bollini neri ci saranno a partire dalla prima settimana di agosto. Ben 18 milioni sono gli italiani che viaggeranno su strade e autostrade nei prossimi giorni. Si ricorda che vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate.Continua a leggere

Settimana di fuoco per i trasporti : doppio sciopero in pieno Esodo estivo : Puntuali in pieno esodo estivo arrivano due scioperi per i trasporti . Nella Settimana di partenze per le vacanze ci potrebbero essere disagi per chi si muove in treno,...

Esodo estivo - quando partire per non trovare i tir sulle strade delle vacanze : Divieto di circolazione ai tir nei weekend di Luglio e Agosto, dalle 7 alle 22 la domenica, dalle 8 alle 16 il sabato...

Esodo estivo 2019 - diffuso il Piano Viabilità : ecco i giorni da bollino nero - stop ai cantieri e nuovi tutor : Anche quest’anno forze dell’ordine e concessionari uniscono le forze per gestire l’aumento del traffico per le partenze per le vacanze: le previsioni e i provvedimenti adottati

Previsioni traffico luglio e agosto 2019 : i giorni da bollino rosso e nero per l’Esodo estivo : È stato presentato al Viminale il piano di Viabilità Italia per l'esodo estivo 2019 con le Previsioni del traffico e il calendario dei weekend da bollino rosso e nero su strade e autostrade italiane dei mesi di luglio, agosto e settembre. Attenzione al traffico verso le località di mare, che sarà congestionato a partire dal prossimo 20 luglio per poi culminare il 3 e il 10 agosto.Continua a leggere

Via all'Esodo estivo - weekend da bollino rosso sulle autostrade : Fino alla fine di luglio tutti i fine settimana caratterizzati da intenso traffico , ma in molte regioni saranno partenze sotto la pioggia. Allerta arancione in Marche e Abruzzo.

Benzina - si rompe lo stallo : brutta notizia in vista dell'Esodo estivo : Dopo più di una settimana di calma piatta, Eni ha ritoccato all'insù i prezzi raccomandati di Benzina e diesel, complice il...