Roma | sulle bancarelle nuove tensioni Raggi-Di Maio Il ministro chiede lo stop del piano

Nuovo sgombero a Roma - polizia in assetto antisommossa e occupanti sulle barricate : Lo sgombero, previsto per le prime ore di questa mattina, è stato anticipato dalla Questura e già poco prima di mezzanotte...

Sabato a Roma l'Ama ha raccolto 3.100 tonnellate di rifiuti sulle strade : Nelle ultime 24 ore il personale dell'Ama ha raccolto a Roma e avviato a trattamento circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati, dato che, sommato ai giorni precedenti, fa salire il complessivo dei primi 5 giorni della settimana ad oltre 16 mila tonnellate. Lo riferisce in una nota la municipalizzata per l'ambiente. Anche Sabato nei quattro turni lavorativi (mattina, pomeriggio, semi-notte e notte) il lavoro degli operatori ecologici e ...

Roma - donna morta investita da un camion mentre attraversa sulle strisce a San Giovanni : Una donna di 55 anni è morta a Roma dopo essere stata investita nei pressi di un cantiere della metro C, a piazzale Appio. In base ai primi accertamenti della polizia locale, la vittima...

Il Romanzo governativo sulle ong criminali : Da qualche settimana è riesplosa l’offensiva di governo contro le ong che salvano vite nel Mediterraneo. Prima la Sea Watch 3, poi Mediterranea, Sea Eye e Open Arms. Ogni giorno da Lega e Movimento cinque stelle arrivano attacchi a quelle che vengono definite imbarcazioni criminali, in combutta con gli scafisti. “Fanno lo show e favoriscono gli scafisti” ha dichiarato Di Maio nelle scorse ore, mentre non c’è momento della giornata in cui Matteo ...

Roma - tiene banco il futuro del club : le reazioni sulle voci circolate nelle ultime ore : “Magari… sarebbe stata una cosa positiva per la città e la squadra, senza imbarcarsi nel progetto dello stadio, folle dal punto di vista ambientale e urbanistico…”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos di Loredana De Petris (Leu), presidente del gruppo Misto del Senato in relazione a quanto pubblicato oggi da ‘La Verità’, in riferimento alla vendita della Roma al Qatar. ”A qualunque tifoso ...

Romano Prodi "convoca" un Congresso Pd sulle idee : "Zingaretti lanci la fase del rilancio" : Romano Prodi elogia il lavoro di Nicola Zingaretti nel recupero del Pd dalla “fase di disfacimento”, nella fase di ricostruzione e pacificazione del partito, ma chiede “una sortita in avanti” per aprire una fase di rilancio del partito. Per questo il Professore invoca la convocazione di un Congresso Pd sulle idee. Il fondatore dell’Ulivo, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea, ...

Caldo africano in Emilia-Romagna : il punto sull’ondata di calore e sulle alte concentrazioni di ozono : È ancora in atto l’ondata di calore che dal 26 giugno sta interessando tutto il territorio emiliano-romagnolo e, in generale, il bacino padano. Le condizioni meteorologiche – spiega Arpa Emilia-Romagna in una nota – favoriscono l’innalzamento dei valori dell’ozono in atmosfera, facendo registrare superamenti della soglia di informazione (media oraria 180 µg/m3) in 9 stazioni sulle 33 della rete regionale (il 26 giugno) e in 22 ...

Sulle Olimpiadi a Roma facciamo "mea culpa" : Quando nel 2016 si profilò la possibilità di candidare Roma alle Olimpiadi del 2024 abbiamo fatto fuoco e fiamme per impedire che un evento così importante si svolgesse nella Capitale, e abbiamo sostenuto il “no” del sindaco Virginia Raggi ai giochi olimpici.La nostra non era una posizione ideologica, ma si basava sulla fragilità di Roma, una città con tanti, troppi problemi, che la rendevano del ...

Montezemolo a Leggo sulle Olimpiadi : «Roma poteva volare. Invece è precipitata. Tutta colpa della Raggi» : ?Ha seguito l?annuncio dell?assegnazione in tv. «Come la finale dei mondiali di calcio». Quando sono state ufficializzate Milano e Cortina come città ospitanti delle...

Motociclista investito e derubato dai soccorritori : la nuova truffa sulle strade di Roma : Un nuovo tipo di truffa che prevede anche l?investimento della vittima. E? accaduto qualche giorno fa su un tratto di via del Pigneto, Roma. Un cinquantenne era sulla sua moto quando...

Tutti pazzi per De Rossi - tanti i club sulle sue tracce : per l’ex Roma ci prova anche… il Milan : Sono tre le società che si sono messe sulle tracce di De Rossi, tra queste anche il Milan che ha deciso di farci un pensierino Daniele De Rossi si gode le vacanze ma pensa anche al suo futuro, che non sarà lontano dalla Serie A. L’ex centrocampista della Roma ha deciso di proseguire in Italia la propria carriera, considerando il fatto che la scelta di lasciare la Capitale non sia dipesa dalla sua volontà. Alfredo ...

La Roma è ormai il passato - Totti finisce sul… mercato : due club di Serie A sulle sue tracce : Salutata la Roma con la conferenza stampa di ieri, Francesco Totti valuta adesso il suo futuro: sono tante le offerte già recapitategli Francesco Totti ha chiuso ufficialmente il proprio rapporto con la Roma, al termine di una conferenza stampa durissima in cui si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa. Alfredo Falcone – LaPresse Un addio polemico, che ha spinto il club giallorosso a rispondergli per le rime con una nota ufficiale, ...