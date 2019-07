Il salvataggio di Carige di nuovo in impasse

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2019) Per evitare l'ipotesi di un intervento pubblico in soccorso di bancasono rimasti due giorni, durante i quali tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel piano dida 900 milioni dovranno dare risposte certe da presentare alla vigilanza della Banca centrale europea. L'operazione

ilfoglio_it : Il Fondo interbancario valuta la conversione di obbligazioni in azioni, ma non basta. Possibile una nuova proroga p… - MilanoFinanza : Carige, dal Fitd un primo passo concreto per il salvataggio -