Fonte : ilpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ildiha annunciato le dimissioni dadeldi cui fa parte, il NuovoProgressista, e ha detto che nel 2020 non si ricandiderà, dopo giorni di proteste per lo scandalo dei

giusmo1 : Porto Rico, in migliaia sfilano contro governatore omofobo. Ricky Martin al corteo: 'Dimettiti' - lanuovasardegna : Porto Rico, Ricky Martin al corteo contro il governatore omofobo: 'Donne e comunità Lgbt presi in giro' - VIDEO… - ilpost : Il governatore di Porto Rico Ricardo Rosselló si è dimesso da presidente del suo partito (ma non da governatore) pe… -