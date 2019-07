Ascolti Tv domenica 21 luglio | le repliche di Un Passo dal Cielo 11 1% e NCIS 8 2% | Il

Fonte : dituttounpop

Tv21(articolo in aggiornamento)Il viaggio di Fanny – Canale 5 – 1.835 milioni e 11.3%Undal4 (replica) – Rai 1 – 1.624 milioni e 11.1%NICS (replica) – Rai 2 – 1.285 milioni e 8.2%Cate McCall Il confine della verità – Rai 3 – 988 mila e 6%Poliziotto ancora in prova – Italia 1 – 921 mila e 5.8%Maurizio Costanzo show (replica) – Rete 4 – 783 mila e 4.9%Atlantide – La7 – 691 mila e 4.6%Italia's Got Talent Best of – Tv8 – 390 mila e 2.4%Il Supplente. Luca Parmitano – Nove – 266 mila e 1.6%

