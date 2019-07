Le notizie del giorno ore 23 | 30

Fonte : agi

(Di sabato 20 luglio 2019) RIPARTE L'OFFENSIVA DI HAFTAR "È L'ORA ZERO PER PRENDERE TRIPOLI"; SERRAJ "PRONTI A RISPONDERE" Le forze del generale della Cirenaica mobilitate per la conquistata della capitale della Libia. Appello ai giovani: unitevi a noi. Il governo di accordo nazionale replica: preoccupati ma preparati a respingere ogni attacco. "RISCHIO TERRORISMO", LA BRITISH AIRWAYS SOSPENDE I VOLI PER IL CAIRO La decisione della compagnia aerea di bandiera britannica presa dopo l'allarme lanciato dal Foreign Office. Sospensione per 7 giorni come precauzione "per consentire ulteriori valutazioni". ALTA TENSIONE NEL GOLFO: LONDRA AVVERTE TEHERAN, "CON IL SEQUESTRO DELLA PETROLIERA SIETE SU UNA VIA PERICOLOSA" La Gran Bretagna chiede il rilascio della nave, l'Iran sostiene che ha violato le norme internazionali perche' non ha soccorso un'imbarcazione dopo una collisione. Zarif: gli Usa portano ...

Internazionale : I ragazzi che il 21 luglio 2001 erano alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto raccontano le violenze della polizia. L… - Agenzia_Ansa : Raggi: 'Ok dal Demanio, #Casapound non più tollerabile'. L'Agenzia ha avviato iter per lo sgombero della sede del m… - Agenzia_Ansa : Morto Francesco Saverio Borrelli, fu a capo del pool #ManiPulite #ANSA -