Chef Rubio è un italiano talmente vero da non leggere altro che Facebook e se stesso

Chef Rubio e il post “dedicato” a Massimo Boldi : “Un saluto a Cipollino che ha rosicato” : “Guerra” al BCT di Benevento, evento dedicato al mondo cinematografico e televisivo. Ospiti della kermesse erano infatti Chef Rubio e Massimo Boldi che sono saliti sul palco uno dopo l’altro. O meglio, prima uno e l’altro molto tempo dopo. I fan dello Chef, volto amatissimo del canale Nove, non hanno saputo trattenere l’entusiasmo e hanno fatto restare Rubio sul palco più del dovuto, tra applausi e selfie. Così ...

Chef Rubio manda su tutte le furie Massimo Boldi : Ospite del BCT di Benevento, lo Chef si intrattiene troppo tempo con i fan e la cosa irrita “Cipollino”, che abbandona dopo poco il palco della kermesse. Chef Rubio ha mandato su tutte le furie Massimo Boldi al BCT di Benevento. Ospite della kermesse sannita, la star di Unti e bisunti e Camionisti in trattoria ha confermato di essere un personaggio amatissimo da grandi e piccoli, inseguito dal pubblico come se fosse una ...

Pallottole a Salvini - Chef Rubio dubbioso : 'Pora stella - quante ne hai? Fai ride - pupazzo' : Matteo Salvini, l'uomo che ha trascinato la Lega ad un successo impensabile, continua ad essere al centro dell'attenzione. Sia per quanto raccontano le cronache politiche, sia per quello che spesso diventa l'effetto che i fatti generano nelle reazioni di tanti personaggi famosi. Tra coloro i quali non hanno mai manifestato consenso nei confronti della Lega c'è sicuramente Gabriele Rubini, al secolo Chef Rubio. Il popolare personaggio televisivo ...

Bignardi pronta all'Assedio tra Chef Rubio e Travaglio - : Laura Rio Discovery, fra le novità un programma di interviste di Daria sul Nove. E spunta il docufilm «Silvio forever» Farà un po' impressione vedere sugli stessi canali Noemi Letizia (la ragazza napoletana fan di Berlusconi), Marco Travaglio, acerrimo nemico dell'ex premier e suo grande fustigatore e il medesimo leader di Forza Italia sotto forma di film. Tutti e tre li ritroveremo, in diverse vesti, nelle reti del gruppo Discovery ...

Chef Rubio 'alla ricerca del gusto perduto' a settembre su Nove : Discovery punta ancora su Gabriele Rubini e questa volta si spinge con lui nel Sud-Est Asiatico con Rubio - Alla ricerca del gusto perduto, in onda da settembre su Nove. Un titolo dagli echi proustiani per un nuovo format che, dalle intenzioni, sembra voler mescolare le caratteristiche del racconto televisivo del cibo tipico di Rubio con la sua altrettanto carnale passione per il racconto documentaristico. Se sul piccolo schermo ha saputo ...

Chef Rubio ancora contro Salvini : 'La Lega nasce per tutelare chi evade il Fisco' : Chef Rubio è senza ombra di dubbio iscritto al club dei vip che non si sottraggono dal manifestare pubblicamente il proprio dissenso nei confronti di Matteo Salvini. Solo poche settimane fa aveva lanciato illazioni sulla vicenda che aveva visto recapitata al numero uno del Viminale una pallottola a scopo minatorio. Stavolta, da ospite del Festival Trame nella città calabrese di Lamezia Terme, ha lanciato una stoccata che, in un certo senso, ha ...

Matteo Salvini - Chef Rubio : "Perché gli arrivano i proiettili in busta". Pesante insinuazione : Non c'è limite al delirio. Nei giorni scorsi una busta con un proiettile, indirizzata a Matteo Salvini, è stata intercettata dal Centro di Smistamento Postale di Roma ed è stata sequestrata dagli artificieri. Adesso spunta il solito Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, spesso critico nei con

Chef Rubio a Salvini : “Ogni volta che fai una figura di m*** ti arriva una busta con proiettile. Questa cosa mi puzza” : Nei giorni scorsi una busta con un proiettile, indirizzata a Matteo Salvini, è stata intercettata dal Centro di Smistamento Postale di Roma ed è stata sequestrata dagli artificieri. La notizia è stata diffusa da fonti del Ministero dell’Interno nella giornata di ieri. Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, spesso critico nei confronti del leader della Lega, ha pubblicato un video in cui chiede a Salvini maggiore chiarezza: “A ...