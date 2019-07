romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI SU VIA EMANUELE FILIBERTO PER INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA STATILIA , DEVIAZIONI PER LA LINEA DEL TRAM 3 APORTA MAGGIORE IN DIREZIONE TRASTEVERE INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE ALL’INCROCIO TRA VIA NOMENTANA E VIA REGINA MARGHERITA, INTERROTTO E SOSTITUITO CON AUTOBUS IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 TRA GALENO E RISORGIMENTO RALLENTAMENTI ANCHE AL TUSCOLANO SU VIA LUCIO SESTIO PER INCIDENTE AVVENUTO PROPRIO ALL’INCROCIO CON VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA BIS E PISANA E TRA LO SV DELLA A24 E TIBURTINA RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO E SU VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI SEMPRE IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - romadailynews : Traffico Roma del 19-07-2019 ore 10:00: ALL’ESQUILINO RALLENTAMENTI SU VIA EMANUELE… -