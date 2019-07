Salvini messo alle corde punge tutti | da Di Maio passando per Fico fino alla Boschi

Salvini : abbiamo promesso tolleranza zero contro clan - risposta è arresti e sequestri : Roma – “Maxi sequestro di 173 immobili, per un valore complessivo di 120 milioni: e’ il bilancio dell’operazione della Divisione anticrimine della questura di Roma e che ha colpito gli interessi della ‘ndrangheta nella Capitale e in altre province italiane. Oltre 250 agenti in campo e dieci questure in azione oltre a quella di Roma. Grazie alle Forze dell’Ordine e agli inquirenti. Ieri ero stato in Calabria ...

Migranti : Orlando - 'ora pm accertino se Salvini ha commesso illeciti' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Adesso chiedo ai magistrati di accertare se il ministro Salvini ha commesso un illecito nell'impedire l'adempimento del dovere". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando la notizia della liberazione di Carola Rackete.

Gloria Vizzini : "Ha espulso me per silenziare tutti gli altri. Di Maio totalmente sottomesso a Salvini" : È la quarta in questa legislatura ad essere espulsa dal M5S. “E sa come l’ho saputo? Mi ha chiamato un cronista dell’Adnkronos e mi ha comunicato la decisione dei vertici dei Cinque stelle”. Gloria Vizzini, originaria di Caltanissetta, classe ’78, una laurea in lettere nel cassetto con un dottorato di ricerca in filologia greca e latina, ieri attorno all’ora di cena è stata allontanata dal gruppo ...

Sea Watch - la comandante : "Ci hanno promesso soluzione rapida - situazione a bordo è peggiorata. Salvini? Non ho tempo per lui" : Carola Rackete spiega le sue ultime mosse e l'intenzione di far scendere i migranti con i gommoni. Poi fermata dalla Guardia di finanza. Su Salvini: "Non si gioca con la vita delle persone. Mi fido dei pm"

Natale Giunta - revocata la scorta allo chef de La Prova del Cuoco. Lui : “Salvini prima mi chiamava - poi ha rotto con Isoardi e ha smesso di rispondermi” : revocata la scorta allo chef Natale Giunta. Il cuoco siciliano amico di Elisa Isoardi, e volto noto della tv proprio grazie alla partecipazione a La Prova del cuoco, nel 2012 aveva denunciato, contribuendo a farli arrestare, i malavitosi che gli avevano chiesto il pizzo. Dopo un anno dalla coraggiosa denuncia Giunta aveva ottenuto una scorta di livello 4 su tutto il territorio nazionale. Nel 2016 la tutela era poi stata ristretta solo su ...

Salvini : nigeriano violento preso come promesso - ora sarà espulso : Roma – “A casa! come promesso, e grazie alle Forze dell’Ordine, l’immigrato nigeriano violento che aveva preso a calci e pugni un infermiere a Roma e’ gia’ stato preso e sara’ rapidamente e definitivamente espulso”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: nigeriano violento preso come promesso, ora sarà espulso proviene da RomaDailyNews.

Prof sospesa : “Non mi basta essere a scuola”. Salvini aveva promesso la revoca della sanzione : "Io non frequento i social, per fortuna, per cui non so nulla di eventuali critiche o attacchi personali che potrei aver ricevuto lì. So solo che la solidarietà che mi è stata dimostrata, le lettere indirizzate a me, partite da colleghi, alunni e genitori di tutta Italia, mi hanno fatto sentire circondata d'affetto". Rosa Maria Dell'Aria, intervistata da Fanpage.it, ha raccontato il suo calvario delle ultime settimane. La Professoressa, ...

Gli hacker hanno messo online migliaia di mail della Lega e di Salvini : Dopo un anno di traffici sottobanco e nella sostanziale indifferenza di chiunque, riemergono i 23 gigabyte di email sottratte alla Lega a febbraio del 2018, che sono finiti in un archivio esplorabile sul dark web, la rete anonima dietro cui si celano attivisti e mercati neri. Il sito web, accessibile solo attraverso il browser per la navigazione anonima Tor, è comparso prima del 22 maggio, prima occasione in cui è stato visto online da Agi. La ...

Gli hacker hanno messo online migliaia di mail della Lega e di Salvini : I 23 gigabyte di email sottratte alla Lega a febbraio del 2018 sono finiti in un archivio esplorabile sul dark web, la rete anonima dietro cui si celano attivisti e mercati neri. Il sito web, accessibile solo attraverso il browser per la navigazione anonima Tor, è comparso prima del 22 maggio, prima occasione in cui è stato visto online da Agi. La pagina consiste in un ironico collage di foto del ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Elezioni comunali Prato 2019 - ho smesso di pensare a quanto prenderà Salvini e ho fatto politica : Ho cominciato questa campagna elettorale all’apice del Salvinismo. Come una moda, il culto del “Capitano” sembrava avesse irrimediabilmente contagiato i più. Da me, a Prato, funziona così per i locali della movida, siccome una città di duecentomila abitanti non ha abbastanza viveur per riempire sempre tutti i locali, allora si gira come gira la moda. Per qualche mese alcuni locali sono completamente pieni ed altri completamente vuoti, poi ...

Sea Watch - il pm ordina sbarco. Salvini : "Chi lo ha permesso?" : Chiara Sarra Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione della Ong ancorata alla fonda a Lampedusa. Ma il Viminale nega lo sbarco La Sea Watch 3, la nave dell'omonima ong tedesca che da giorni staziona davanti a Lampedusa, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di porto su disposizione dell'autorità giudiziaria. I pm hanno anche ordinato che i 47 migranti a bordo dell'imbarcazione battente bandiera olandese ...